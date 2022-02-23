İklim değişikliği dünyanın en önemli sorunlarından biri haline geldi.

Dünyada birçok ülke iklim değişikliği ile ilgili adımlar atmaya başladı. Bu ülkelerden biri de Türkiye.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Türkiye'de ilk kez İklim Şurası düzenlendi.

Şurada iklim değişikliği ile mücadelede neler yapılabileceği konuşuldu, bilgilendirmeler yapıldı.

Bakan Murat Kurum, iklim değişikliğinin etkilerini net bir şekilde hissettiklerini, tüm dünyanın ve Türkiye'nin iklim değişikliğinden net bir şekilde etkilendiğini kaydetti.

İKLİM KANUNU ÇIKARILACAK

İklim Kanunu çıkarılacağını açıklayan Bakan Murat Kurum, aslolanın bilinç olduğunu ancak bu durumun şansa bırakılamayacağını söyledi.

Murat Kurum, "Atık sularımızı dönüştürmek zorundayız. Su kaynaklarımız sınırsız değil. Kullanımlarımızı, alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız. İklim Kanunu'nu çıkaracağız. Kanun şart mıdır?

Aslolan bilinçtir, ama biz bunu şansa bırakmayacağız. Bunu yönetirken de 84 milyon insanımızın katkı sağladığı bu sürece destek verdiği ülkemizde, yeşil dönüşüm dediğimiz süreci yönetmek durumundayız.

ÖNÜMÜZDEKİ 100 YILIN..

Buradan çıkacak kararlar neticesinde de aslında İklim Kanunu'na altlık olacak. İnşallah Meclisimizin de takdiri ile İklim Kanunu'nu hazırlayıp önümüzdeki 50 yılın 100 yılın, aslında zorunluluklarımızın kanuni olarak da altyapısını hazırlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede yol haritasını açıkladı - VİDEO

SEKTÖRLERE FİNANSAL DESTEKLER VERİLECEK

Bakan Kurum sözlerine ek olarak, ''İklim Kanunu'nu inşallah Meclisimizin takdiri ile 2022 yılı içerisinde çıkarmak istiyoruz. 2053 hedefimiz doğrultusunda da İklim Kanunu ile birlikte sektörlere verilecek finansal desteklerden zorunluluklara kadar adımlarımızı atacağız.'' dedi.