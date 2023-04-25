Murat Kurum, Nurdağı'ndaki köy evlerini paylaştı Gaziantep Nurdağı'ndaki köy evlerinin çoğu, sakinlerine teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, evlerine giren vatandaşların mutluluğunu paylaştığı video ile gösterdi. Kurum, “Devlet her şeyi düşünmüş, her şeyi içine koymuş. Hep böyle güvenle sağlıkla oturun” dedi.

AA

Asrın felaketinin vurduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde devlet söz verdiği köy evlerini sahiplerine teslim etti.

Hem de beklenenden daha da kısa bir süre içerisinde…

Köy sakinleri mutlu...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra inşa edilen köy evlerine ilişkin bir paylaşım yaptı.

İlçeye bağlı Belpınar Mahallesi'nde yapılan akıllı köy evlerine giren sakinlerinin mutlulukları gözlerinden okundu…

"Devlet her şeyi düşünmüş, her şeyi içine koymuş"

"Devlet her şeyi düşünmüş, her şeyi içine koymuş. Hep böyle güvenle sağlıkla oturun." diyen Bakan Kurum, tamamlanan köy evlerinin görüntülerine de yer verdi.

Bu arada bakanlıktan da yazılı bir açıklama geldi.

Buna göre Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından kalıcı konut ve köy evlerinin yapım süreci eş zamanlı yürütülürken, köy evleri, depremden 76 gün sonra teslim edildi.

Sadece ev değil, konak, cami ve ahırlar da var

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Belpınar Mahallesi'nde teslim edilen akıllı köy evleri tek katlı, yöresel mimariye uygun ve 3+1 olarak inşa edildi.

Depremzede ailelere köy evleri eşyalı teslim edilirken, köyde konutların yanı sıra köy konağı, cami ve ahırlar da yer aldı.

Bayramın ikinci günü evlerini teslim alan depremzedeler, duygularını şu sözlerle aktardı:

"45 günde yaptı, bize teslim etti"