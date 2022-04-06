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    Murat Kurum, Sincan’da Aydın ailesini ziyaret etti

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 3 çocuk babası Ahmet Aydın ile hasta olan eşi Zeynep Aydın’ın ameliyat ve tedavi süreçlerinin başlatılmasını sağladı.
    • AA
    • 06.04.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 13:04
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    Murat Kurum, Sincan’da Aydın ailesini ziyaret etti

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün akşam Sincan TOKİ Şantiyesi çalışanlarıyla yaptığı iftarın ardından ilçeden ayrılmadan önce aile ziyaretinde bulundu.

    Baba Ahmet Aydın’ın bel fıtığı rahatsızlığı sebebiyle işten ayrılmak zorunda kaldığını, anne Zeynep Aydın’ın ise ameliyat olması gerektiğini öğrenen Bakan Murat Kurum, çifti ikna ederek ameliyat ve tedavi süreçlerinin başlatılmasını sağladı.

    Murat Kurum, Sincan’da Aydın ailesini ziyaret etti VİDEO

    AİLENİN SAĞLIK İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

    Ahmet Aydın’ı arayan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, ameliyat için işlemlerin başlatıldığı haberini verdi.

    Bakan Kurum, sahibi oldukları evin borcu olduğu için çalışmak zorunda olduğunu ancak hareket kabiliyetini yitirdiğini söyleyen Ahmet Aydın’a, “Evin borcunu dert etmeyin. Önce hem sizin hem de eşinizin tedavisine bakalım. Sağlığınıza kavuşun. Sonra sağlığınıza uygun bir iş bakalım.” dedi.

    Murat Kurum, Sincan’da Aydın ailesini ziyaret etti #1

    AİLEYE DESTEK SAĞLANACAK

    Murat Kurum, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük’ü de arayarak, aileye bu süreçte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla destek sağlanmasını istedi. Kurum, evin kalan borcunu da üstlenme sözü verdi.

    ÇOCUKLARA BURS VERİLECEK

    El birliğiyle Aydın ailesinin sorunlarını çözmek istediklerini belirten Bakan Murat Kurum, ailenin en büyük çocuğu olan ve üniversite sınavlarına hazırlanan İlknur Aydın için burs sağlanması talimatını verirken; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise, İlknur için hazırlık kursu imkânı sağlanacağını, çocuklara eğitim desteği verileceğini ve baba Ahmet Aydın’a uygun iş bakılacağını söyledi.

    Murat Kurum, Sincan’da Aydın ailesini ziyaret etti #2

    ÇOCUKLAR HESİYELERİNİ KURUM'UN ELİNDEN ALDI

    Bakan Kurum, Aydın ailesinin çocukları lise öğrencisi İlknur, ortaokul öğrencisi Resul ve ilkokul öğrencisi Medine’ye çeşitli hediyeler verdi.

    Bakan Kurum’a teşekkür eden baba Aydın, “Sayın Bakanım ben yetimhanede büyüdüm. Bana hep devletim sahip çıktı. Şimdi yine devletim sahip çıktı. Devletim sağ olsun. Sizler sağ olun. Televizyonda Cumhurbaşkanımızın, Bakanlarımızın aile ziyaretlerinde bulunduklarını görüyordum. ‘Bir gün bu garibin evine de gelinir mi?’ diyordum. Hayallerim gerçek oldu.” ifadelerini kullandı.

    Murat Kurum, Sincan’da Aydın ailesini ziyaret etti #3

    Murat Kurum, Sincan’da Aydın ailesini ziyaret etti #4

    Murat Kurum, Sincan’da Aydın ailesini ziyaret etti #5


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