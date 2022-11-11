Murat Kurum: Sur'u yeniden inşa ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tarihine, kültürüne yakışır bir Sur'u yeniden inşa ettiklerini söyledi. Bakan Kurum, “Yıktılar, biz yaptık. Yaktılar, biz yine yaptık” dedi.

Bir zamanlar teröristlerin hedefindeki Diyarbakır'ın Sur ilçesinin eski halinden eser kalmadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sur'da yürüttüğü restorasyon ve inşa çalışmalarıyla tarihi dokuyu yeniden gün yüzüne çıkardı.

Çalışmalar kapsamında inşa edilen yeni evler, iş yerleri ve yaşam alanlarıyla vatandaşlar adeta yeni bir hayata başladı.

“Yıktılar, biz yaptık”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından Sur’da yapılan çalışmaların anlatıldığı bir video yayınladı, gururlandırdı.

Bakan Kurum, “Yıktılar, biz yaptık. Yaktılar, biz yine yaptık. Tarihine, kültürüne yakışır bir Sur'u yeniden inşa ettik.” dedi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi yeniden inşa edildi VİDEO

“Sur tam bir açık hava müzesi olacak”

İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Diyarbakır İl Müdürü Nurullah Bilgin de “Sur’un eski hâli ile yeni hâli arasındaki fotoğrafları kıyasladığınız zaman bütün bu anıtsal eserler etrafları komple işgal altında, derme çatma herhangi bir mühendislik hizmeti görmemiş yapılarla doluydu.





Tüm bu alanlar temizlendi, Diyarbakır Kalesi’nin silueti ortaya çıkarıldı. Altyapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız (TOKİ), Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ve İlbank tarafından çalışmalar tamamlandığı zaman camileri, hanları ve kiliseleri ile Sur tam bir açık hava müzesi olacak.” dedi.

3 bin 822 iş yeri ve konutun cephesi yenilendi

Videoda, çalışmalar sırasında tarihin ve doğal güzelliklerin korunması için büyük hassasiyet gösterildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

“Sur ilçesine 506 konut inşa edildi, 3 bin 822 iş yeri ve konuta da cephe yenileme çalışması yapıldı. Tüm bunlar yapılırken şehrin tarihi ve doğal güzelliğinin korunması için büyük hassasiyet gösterildi. Yapılar; cumbasıyla, eyvanıyla, havuzu ve avlusuyla aslına uygun tasarlandı. Çalışmalarda 300’ün üzerinde mimar ve sanat tarihçisi görev aldı.





Kadim bir medeniyete sahip Diyarbakır’da Kurşunlu Camii, Ulu Cami, Surp Giragos Kilisesi ve Protestan Kilisesi gibi tarihi geleceğe aktaran eserlerin de restorasyonu yapıldı. Tarihi eserler, tüm bu çalışmalarla yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Bölgeye sosyal alanlar, spor tesisleri, okullar yapıldı. Yeşil alanlar artırıldı, tarihi Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri arasına Millet Bahçesi yapıldı.”