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    Murat Nehri'nin çevresi çiceklerle bezendi

    Murat Nehri geçen yıl kuraklıktan kurumuşken, bu yıl güçlendi ve etrafındaki toprağa da hayat verdi.
    • 19.06.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 17:21
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    Murat Nehri'nin çevresi çiceklerle bezendi

    Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli akarsu kaynaklarından olan ve geçen yıl kuraklığın etkisinde kalan Murat Nehri'nin çevresi, kırmızı ve mor renkli çiçeklere büründü.

    Geçen yılki kuraklığın yerini rengarenk çiçekler aldı

    Kaynağı Ağrı'nın Diyadin ilçesinde başlayan ve çevredeki akarsuların birleşmesiyle oluşan Murat Nehri'nin etrafı, geçen yıl etkili olan kuraklığın aksine bu yıl yaz renkleriyle canlandı.

    Tarlalar yeşilin tonlarına büründü

    İlkbaharda yağışların fazla olduğu bölgede özellikle Hamur ile Tutak ilçeleri arasında bulunan tarlalar, yeşilin farklı tonlarına bürünerek gözlere şölen yaşatıyor.

    Murat Nehri'nin çevresi çiceklerle bezendi VİDEO

    gelincik

    Yolu kullananların manzarası kırmızı ve mor çiçekler

    Gelincik, mor ve çeşitli çiçeklerle ayrı bir güzelliğe bürünen nehrin çevresi, Ağrı-Van kara yolunda seyahat edenlere güzel manzara eşliğinde yolculuk imkanı sunuyor.

    Rüzgarla savrulan nehrin çevresindeki çiçekler, AA tarafından dronla görüntülendi.

    gelincik

    gelincik

    gelincik

    gelincik

    gelincik

    gelincik


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