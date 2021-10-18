Önder Doğan kimdir? Rapçi Murda uyuşturucudan gözaltına alındı

''Murda'' lakaplı Önder Doğan'ın uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınmasının ardından hayatı merak konusu oldu. Vatandaşlar, "Murda Önder Doğan kimdir, kaç yaşında?" sorularını gündeme getirdi.

"Murda" olarak tanınan rapçi Murda Önder Doğan, konser için havaalanına gittiği sırada gözaltına alındı.

Doğan'ın şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındığı ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

O Ses Türkiye Rap programında Hadise, Eypio ve Mero ile birlikte jüri üyeliği yapan Murda'nın yaşanan bu gelişmeler üzerine hayatı merak konusu oldu.

Vatandaşlar, "Murda Önder Doğan kimdir, kaç yaşında?" soruları gündeme taşınarak, araştırılmaya başlandı.

Peki, Murda Önder Doğan kimdir, kaç yaşında? İşte ayrıntılar....

MURDA ÖNDER DOĞAN KİMDİR?

30 Ocak 1984 yılında Hollanda'da doğan Murda, ilk EP’sini ise 2008 yılında çıkardı. Murda; Bizzey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex dahil birçok ünlü isim ve Hollandalı Hip hop sanatçısı ile çalışmalar yaptı.

Ezhel ile YouTube sayesinde tanışan Murda, kariyerini Türkiye'de devam ettirme kararı almıştır.

Aya isimli şarkısı YouTube’da 140 milyon izlenmiş ardından Ezhel ve Murda, ocak ayında "Bi’ Sonraki Hayatımda Gel" isimli bir şarkı daha çıkardıktan sonra en son "Made In Turkey" isminde bir şarkı daha çıkarmıştır.

Murda'nın ilk Türkçe sözlü Rap albümü “Doğa” 14 Şubat 2020'de piyasaya çıktı. Murda, albüme kızı Doğa'nın ismini verdi.

Albümde, Türkiye'den DJ Artz, Zeynep Bastık ve Ezhel eşlik ederken, Almanya'dan Eno ve Summer Cem gibi isimler eşlik ediyor.