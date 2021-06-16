Müreffeh ne demek? TDK müreffeh kelimesinin anlamı

Müreffeh ne demek, anlamı nedir merak ediliyor. TDK müreffeh, kelimesinin anlamı nedir sorusu araştırılıyor. Peki müreffeh ne demek, ne anlama gelir? İşte müreffeh kelimesinin anlamı..

Gündelik hayatta sık kullanılmayan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkan nüreffeh, refah kelimesinden türetilmiştir.

Arapça kökenli bir sözcük olan müreffeh, hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılmaktadır.

Müreffeh kelimesinin anlamı pek çok insan tarafından merak edilen sözcükler arasında yer alıyor. Müreffeh ne demek, ne anlama gelir gibi sorulara yanıt aranıyor.

Peki müreffeh ne demek? İşte TDK'ye göre müreffeh kelimesinin anlamı...

MÜREFFEH NE DEMEK?

Maneviyatı yüksek kişiler için de kullanılan müreffeh kelimesi, kullanıldığı yere göre iki farklı anlam taşımaktadır.

Müreffeh, sözlük anlamıyla bolluk içinde yaşayan, kimseye muhtaç olmayan, zengin, varlık kimse anlamına gelirken, mecazi anlamıyla dünya nimetlerine sırt çevirmiş, sadece ahiret hayatı için yaşayan, gönlü zengin, derviş anlamına sahiptir.

Örnek Cümle:

- Müreffeh bir yaşam sürmek istiyorsan daha çalışkan ve tutumlu olmalısın.

- Almanya, Fransa ve Hollanda, Avrupa'nın en müreffeh ülkeleri arasında yer alıyor.

Müreffeh kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

Zengin

Gönençli

Varsıl

GÖNENÇLİ NE DEMEK?

Öz Türkçe bir kelime olan gönençli, müreffeh kelimesiyle eş anlamlıdır. Bu kelime de bolluk içinde yaşayan, varlıklı ve zengin anlamına gelmektedir.