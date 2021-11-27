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    Muş Alparslan-1 Barajı'nda kuraklık

    Küresel ısınma kaynaklı kuraklık yüzünden, Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesi ciddi ölçüde azaldı.
    • AA
    • 27.11.2021 - 12:02
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 12:19
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    Muş Alparslan-1 Barajı'nda kuraklık

    Küresel ısınmaya bağlı oluşan kuraklık, bazı bölgelerdeki barajların doluluk oranını da etkiledi.

    Bunlardan biri de Muş'un Varto ve Bulanık ilçeleri arasında bulunan Alparslan-1 Barajı oldu.

    Suyun çekildiği bölgelerde bazı kalıntılar da gün yüzüne çıktı.

    "BALIK TUTTUĞUMUZ YERLER KURUDU"

    Bölge sakinlerinden Bekir Güler, bu yıl yağışların az olması nedeniyle kuraklığın her yeri etkilediğini söyledi.

    Kuraklığın en çok tarımı etkilediğini anlatan Güler, "Buralar daha önce su altındaydı ama şimdi tamamen kurudu. Birçok yapı ortaya çıktı. Daha önce balık tutuğumuz yerlerde su tamamen çekildi." dedi.

    Muş Alparslan-1 Barajı nda kuraklık #1

    Muş Alparslan-1 Barajı nda kuraklık #2

    Muş Alparslan-1 Barajı nda kuraklık #3

    Muş Alparslan-1 Barajı nda kuraklık #4

    Muş Alparslan-1 Barajı nda kuraklık #5

    Muş Alparslan-1 Barajı nda kuraklık #6

    Muş Alparslan-1 Barajı nda kuraklık #7

    Muş Alparslan-1 Barajı nda kuraklık #8

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