Baharı müjdeleyen kardelenler, Muş Ovası'nda çiçek açarak görsel şölen oluşturdu.

Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Muş'ta, havaların ısınmasıyla birlikte kardelenler çiçek açtı.

Doğada beliren kardelenler, yöre halkınca 'baharın müjdecisi' olarak adlandırılıyor.

Çiçek açınca Muş Ovası'nı beyaza bürüyen kardelenler, halkın ve fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Yılın ilk çiçeği olan kardelenlerin eşsiz güzelliği, fotoğrafçılar ve vatandaşlar tarafından görüntüleniyor.

KARDELENLERİ FOTOĞRAFLARLA ANLATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Şehrin ovasında karların erimesiyle boy gösteren çiğdem ve kardelen çiçeklerinin fotoğraflarını çeken fotoğrafçı Kenan Demir, "Muş ilimizde bu yıl fazlasıyla kar yağdı. Karların erimesinin ardından çıkan çiğdem ve kardelen çiçeklerini bizler doğa fotoğrafçıları olarak çekmeye geldik.

Muş Ovası'nda kardelenler çiçek açtı VİDEO







Çektiğimiz bu fotoğraflarla ilimizin tanıtımına katkı bulunmaya çalışıyoruz. İlimizin dağlarında kar, ovasında ise çiçekler var. Anlatılması mümkün olmayan bu güzellikleri fotoğraflarımıza yansıtarak, insanların beğenisine sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

BİRBİRİNDEN GÜZEL FOTOĞRAFLAR ÇEKTİLER

Kentin dağlarında metreleri aşan kar yığınlarının olduğunu, ovasında ise bahar mevsiminin müjdecisi çiğdem ve kardelen çiçeklerinin açtığını belirten bir diğer fotoğraf sanatçısı Selim Aksoy ise, birbirinden güzel fotoğraf karelerini kayda aldıklarını söyledi.

ÇİÇEKLERİ TOPLAMAYA GİTTİLER

Ayrıca, kardelen çiçeklerini kardeşi ile toplayan Elif Mutlu da "Bu yıl çok kar yağışı oldu. Karların erimesiyle birlikte bizler de kardelen çiçeklerini toplamaya geldik." dedi.

























