Muş Ovası'ndaki kuşlar on yılda sayıldı: 400 kuş türü kayıt altına alındı Kuş popülasyonu kayıt altında tutmak için başlatılan çalışma sonunda Muş Ovası'na gelen kuş türleri tek tek belirlendi.

AA

Doğada bulunan canlıların izlerini sürerek, türlerini kayıt altına almak, yaşamlarını inceleyerek bilinmeyenlere ışık tutmak için ekipler çalışıyor.

Havalar ısınıp doğa canlanmaya başlayınca kuşların göçtüğü bölgelerden birisi de verimli ve sulak topraklarıyla Muş Ovası oluyor.

Muş ovasında da çalışan Telli Turna Doğa Koruma Derneği gözlem ekibi kuş türlerini fotoğraflayarak, kayıt tuttu.

Muş Ovası'nda 10 yılı aşkın süredir yürütülen çalışmalar sonucu 400'e yakın kuş türü görüntülenerek kayıt altına alındı.

Havanın ısınmasıyla birlikte kuşların en önemli göç güzergahlarından biri olan Muş Ovası'na gelen farklı türlerden binlerce kuş, sulak alanlarda konaklamaya başladı.

Murat ve Karasu nehirleri

Özellikle Murat ve Karasu nehirleri ile Bulanık ilçesindeki Haçlı Gölü kıyısına gelen kuşlar, söz konusu bölgelerde hem besleniyor hem de üreme dönemini geçiriyor.

"Muş Ovası'nda 400 yakın kuş türünü gözlemledik"

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Avci, 10 yılı aşkın süredir Muş'ta konaklayan kuş türlerine yönelik araştırma yaptıklarını söyledi.

Sulak alanlardaki kuş türlerini de incelediklerini ifade eden Avci, şunları kaydetti:

Muş Ovası'nda kuş türlerinin çok olmasındaki en büyük etkenlerden biri, sulak alan zenginliğidir. Aynı zamanda Muş, önemli bir göç güzergahı. Göçmen kuşların büyük çoğunluğu Muş'a geldi. Kuluçka dönemleri başladı. Bu, en hassas dönem. Zengin sulak alanlarımız var. İron sazlıkları, Haçlı Gölü ve Hamurpet Gölü çok önemli sulak alan varlıklarımız. Son çalışmalarımızda gelen göçmen kuşların yemlendiğini, kuluçka süreçlerine başladıklarını gördük. Muş Ovası, Türkiye'de kuş göç alanlarının en önemli güzergahlarından biri. Bundan dolayı Muş'ta birçok kuş türüne rastlamanız mümkün. Muş Ovası'nda 400 yakın kuş türünü gözlemledik. Bu kuş türlerini kayıt altına aldık.

"Amaç farkındalık oluşturmak"

Gözlem çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarla görüşerek kuşların korunmasına yönelik farkındalık da oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Avci, şöyle konuştu: