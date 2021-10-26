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    Musa Eroğlu'nun eşi son yolculuğuna uğurlandı

    Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun, kanser nedeniyle yaşamını yitiren 72 yaşındaki eşi Fatma Eroğlu'nun cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.
    • AA
    • 26.10.2021 - 15:08
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    Musa Eroğlu'nun eşi son yolculuğuna uğurlandı

    İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun 72 yaşındaki eşi Fatma Eroğlu'nun cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

    CEMEVİNDE CENAZE TÖRENİ

    Naaşı ailesi tarafından memleketi Mut ilçesine götürülen Eroğlu için Yazalanı Mahallesi'ndeki cemevinde cenaze töreni düzenlendi.

    Törene, Eroğlu'nun eşi sanatçı Musa Eroğlu, çocukları ve yakınlarıyla CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, bazı sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

    BAĞLAMA ÇALIP, DEYİŞ SÖYLEDİLER

    Erdal Erzincanlı'nın da aralarında bulunduğu bazı sanatçılar, törende bağlama çalıp deyiş söyledi.

    Duaların okunmasının ardından Eroğlu'nun naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

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    Musa Eroğlu nun eşi son yolculuğuna uğurlandı #8

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