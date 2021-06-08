Müsilaj hangi denizlerde, nerelerde var? Deniz salyası görülen bölgeler...

Müsilaj hangi denizlerde, nerelerde var? Deniz salyası görülen bölgeler...

Marmara Denizi'ni çepeçevre saran müsilaj tehlikesi ile mücadele devam ederken, deniz salyası nerelerde görüldü merak ediliyor. İşte deniz salyası görülen sahiller, denizler, kıyılar...

Marmara Denizi deniz salyası yani müsilaj ile mücadele ediyor. Marmara Denizi'ne kıyısı olan iller, körfezler, kıyılar dahil olmak üzere tüm Marmara müsilaj tehlikesi altında...

Denizin yüzeyini hatta derinlikleri bile kaplayan müsilaj tedirgin etmeye devam ediyor. Hükümet Marmara Denizi'nin yavaş yavaş öldüren müsilaj ile ilgili yeni genelge yayınlayarak ilk adımı attı.

Sahillerdeki tehlikeyi gören vatandaşlar, deniz salyasının hangi bölgelerde yoğunlukta olduğuna dair araştırmalarını sürdürüyor. Peki müsilaj nedir ve nerelerde görülüyor? İşte ayrıntılar..

MÜSİLAJ (DENİZ SALYASI) NEDİR?

Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşan, fitoplankton olarak adlandırılan bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapıdır.

Müsilaj oluşumu, özellikle denizin derinliklerindeki canlı ve cansız varlıkların yaşamlarını tehdit ediyor.Müsilajın küresel, ulusal ve bölgesel ekonomik etkileri çevre kirliliği hasarı başta olmak üzere biyolojik çeşitlilik, deniz ürünleri üretimi, balıkçılık faaliyetleri ve istihdam, turizm sektörüne yönelik yaygın olumsuz etkilerini de içeriyor.

DENİZ SALYASI NERELERDE VAR?

Vatandaşlar arasında müsilaj endişesi büyürken, nerelerde görüldüğüne dair araştırmalar da devam ediyor. Peki, müsilaj hangi denizlerde, nerelerde var?

İşte deniz salyası görülen yerler, denizler:

İstannbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, körfezler, kıyılar ve denizin derinleri de dahil olmak üzere tüm Marmara, yoğun müsilajın etkisi altında.

Kadıköy Kurbağalıdere ile Fenerbahçe Sahili ve Moda Sahili'ni müsilaj olarak bilinen deniz salyası kapladı.

Müsilaj Gemlik-Mudanya sahillerini boydan boya sarmış. Kurşunlu ve Altıntaş sahillerinde etkisini sürdürüyor.

Bu bölgelerin yanında Marmara'yı kaplayan müsilajın Ege Denizi'ne doğru akmaya başladığı ve Ordu'nun Fatsa sahilinde de ortaya çıktığı görüldü.

İstanbul’da Caddebostan Sahili’nden bugün temizlik saat 14.00’te başlatılacak. Temizlik çalışmaları, İstanbul’da Pendik, Kocaeli’de Karamürsel, Bursa’da Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ’da da eş zamanlı yürütülecek