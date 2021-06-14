Müsilajın akabinde yeni tehlike: Sargassum nedir

Deniz salyasının ardından Ege kıyılarında görülen sargassum yosunlar endişe yarattı. Oldukça kötü bir koku yayan sargassum nedir, neden oluşur? Sargassum hakkında bilgiler...

Marmara Denizi’ndeki deniz salyası kabusunun ardından İzmir'in Dikili İlçesi kıyılarında da “Sargassum” (kahverengi alg) türü yosunlar görülmeye başladı.

Denizlerde müsilaj seferberliği ile temizleme çalışmaları devam ederken ortaya çıkan yeni tehdit vatandaşları ve uzmanları endişelendirdi.

Çamur renginde olan bu yosunların bozuk yumurta kokusu yaydığı söylendi. Peki, Sargassum nedir, ne demek? Sargassum'un zararları neler?

SARGASSUM NEDİR

Sargassum, tüm yaşam döngüsünü bir alt tabakaya bağlanmadan tamamlayabilen eşsiz bir kahverengi deniz yosunudur.

Temel tür olarak küçük balıklara ve omurgasızlara barınak sağlayarak, denizin sahil veya deniz tabanına yakın olmayan kısımlarında önemli bir ekolojik rol oynar. Bu yüzen yaşama alanı, deniz kaplumbağalarının yanı sıra hayati önemde yengeçler, karidesler gibi birçok deniz hayvanı için yiyecek, barınak ve üreme alanı sağlarlar. Örneğin deniz kaplumbağalarının tüm yaşamları boyunca önemli yiyeceklerinden biridir.

SARGASSUM'UN ETKİLERİ

Meksika'da 2019 yılında büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin, "Bozuk yumurta kokusu yayan yosunlar, turistlerin plajlardan uzak durmasına ve otel rezervasyonlarını iptal etmesine neden oldu. Kıyıya vuran yosunlar, havayla temas sonucu bir süre sonra çürümeyle birlikte hidrojen sülfür üretiyor.

Havada solunum problemlerinden cilt döküntülerine kadar her şeye neden olabilecek yakıcı bir gaz olma özelliği taşıyor. Suda oldukça asidik olan hidrojen sülfür, yüzücüler için toksik olabiliyor. Deniz yosununa temas eden veya yakın olan kişiler kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve baş ağrıları bildirmişler" dedi.