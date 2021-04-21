Muska kullanmak caiz midir? Muska yazdırmanın dinimizdeki yeri..

Muska; hastalık, büyü ve nazardan korunmak amacıyla insanların yanlarında taşıdığı içinde bazı ayet, hadis ve duaların yazılı bulunduğu metindir. Peki, Muska kullanmak caiz midir?

Çok eski zamanlardan beri uygulanan muska, genellikle bir hastalıktan korunmak amacıyla veya nazara karşı taşınmaktadır.

Çoğunlukla üçgen biçiminde olan muska; bazı hastalıkları, kötülükleri ve nazarı uzaklaştırmak için boyna asılan veya üstte taşınan içinde ayet, sure ya da duanın olduğu yazılı bir kâğıttır.

Korkular, kaygılar ve nazardan korunmak isteyen birçok kişi, muska kullanmayı uygun buluyor. Bu nedenle muska takanlar ya da takmak isteyenler, 'Muska takmak caiz midir, dinimizdeki yeri nedir?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

Peki muska kullanmak caiz midir? Muska kullanmanın İslam'daki yeri nedir? İşte Diyaneti'n muska hakkında açıklaması.

MUSKA KULLANMAK VE YAZMAK CAİZ MİDİR?

Diyanet tarafından muska kullanmanın caiz olup olmadığına ilişkin yapılan açıklama şu şekildedir:

Korkudan, nazardan korunmak, bazı hastalıklardan şifa bulmak için dua etmek, Kur’an-ı Kerim’den âyetler okumak, caizdir (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an, 9; İbn Mâce, Tıb 35-36).

Âyet ve dua gibi metinlerin bir şeye yazılıp insanların bedenlerine asılması veya iliştirilmesi konusunda Hz. Peygamberden bir rivayet yoktur.

Ancak Abdullah b. Ömer, Hz. Peygamberin (s.a.s.) “Sizden biriniz uykuda korkarsa ‘Allah’ın gazab ve azabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden, eksikliği olmayan Allah’ın sözlerine sığınırım.’ desin. O takdirde, hiçbir şey ona zarar vermez.” buyurduğunu bildirmiş ve Abdullah b. Amr’ın da bu duayı temyiz çağına gelen çocuklarına öğretip temyiz çağına gelmeyen çocukları için yazıp boyunlarına astığını rivayet etmiştir (Ebû Dâvûd, Tıb, 19).

Bazı fıkıh kaynaklarında, Kur'an-ı Kerim’den âyetler yazılıp muska yapılarak takılmasında sakınca görmeyen âlimler bulunduğu belirtilmektedir (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 435).

Bununla birlikte, muskadan medet umma, onu koruyucu olarak algılama, Allah’tan beklenilecek şeyleri muskadan bekleme gibi olumsuzluklara sebep olacaksa muska kullanılması caiz değildir.

MUSKA YAZDIRMANIN İSLAM'DAKİ YERİ

İslam'a göre nazar, korku ve hastalık için sûre, ayet, hadis ve dualarını yazıp bir yere asmak caiz kabul edilmiştir.

Ancak bunun için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlara uygun olarak yazılan muskaları kullanmak ve taşımak caiz olup İslam dini açısından herhangi bir sakıncası yoktur. Bu şartlara uymayan muskalar ise haramdır.

İşte dikkat edilmesi gereken şartlar: