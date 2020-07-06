Muşlu besici, topladığı ağaçlardan hayvan figürü yapıyor

Hayvancılıkla uğraşan Turabi Yoloğlu, boş zamanlarında dağlardan topladığı kurumuş ağaçları işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.

Muş'un Varto ilçesine bağlı Taşçı köyünde yaşayan ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Turabi Yoloğlu, babasını kaybetmesinin ardından büyük bir üzüntü yaşadığını ve kendisini ağaç işleyerek avutmaya çalıştığını söyledi.

Yoloğlu, hayvanlarını otlatırken gördüğü ağaçlarla yüzlerce hayvan figürü ve süs eşyası yaptığını belirtti.

"KURUMUŞ AĞAÇLARI TOPLUYORUM"

Farklı şeyler yaparak kendini geliştirmek istediğini belirten Yoloğlu, "İlk zamanlarda ağaçtan kağnı, fayton yaparak çevremdekilere hediye etmeye ettim. Topladığım ağaçları önce motorlu testereyle şekillendiriyorum, sonra da atölyeye çevirdiğim tandır evinde ince işlerini yapıyorum. Kurumuş ağaçları topluyorum ve doğaya zarar vermiyorum. Bulduğum atık ağaçların yapısına, boyutuna göre eserlerime şekil veriyorum."





"YAKINLARIMA HEDİYE EDİYORUM"

Ağaç işlemeyi çok sevdiğini, boş zamanlarını atölyesinde geçirdiğini söyleyen Yoloğlu, "Yaptığım heykellere çevremdeki insanlar da ilgi gösteriyor. Heykelleri hem evimde sergiliyorum hem de yakınlarıma hediye ediyorum." ifadelerini kullandı.