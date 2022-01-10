Muşlu çocuklar, polisle kar oynadı: Doğduğumdan beri ilk kez bu kadar eğlendim

Muşlu çocuklar, polisle kar oynadı: Doğduğumdan beri ilk kez bu kadar eğlendim

Polisle kar topu oynayan ilkokul öğrencilerinin mutlulukları yüzlerinden okunurken, bir öğrenci doğduğundan beri ilk defa bu kadar eğlendiğiniz söyledi.

Muş’un merkezine bağlı Türk Telekom İlkokulu bahçesinde öğrenciler, polis memurlarına kar topu attı.

Çocuklara polisten gelen tatlı karşılıkla birlikte ortalık bir anda eğlence alanına döndü.

Okul çıkışında yüzlerce öğrencinin kar topu savaşına maruz kalan polislerin zor anları, gülümseten görüntülere yol açtı.

EĞLENCELİ BİR GÜN YAŞANDI

Karın tadını doyasıya çıkaran öğrenciler, polis ağabey ve ablalarıyla unutamayacakları eğlenceli bir gün yaşadı.

Muşlu çocuklar, polisle kar oynadı: Doğduğumdan beri ilk kez bu kadar eğlendim VİDEO







"ONLAR BİZE ATTI, BİZ ONLARA"

Öğrencilerden Merve Meriç, bugün polislerin okula geldiğini ve çıkışta çok güzel kar topu oynadıklarını söyledi. Çok eğlendiklerini anlatan Meriç, "Onlar bize kar topu attı, biz onlara attık. Çok eğlendik." dedi.





"DOĞDUĞUMDAN BERİ İLK KEZ BU KADAR EĞLENDİM"

5. sınıf öğrencisi Asi Neva Turan ise bugün çok eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade ederek, "Çıkışta polisler geldi ve onlarla birlikte kar topu savaşı yaptık. Okulumuzun bahçesi çok geniş olduğu için kar topunda sınırımız olmadı ve çok eğlendik. Doğduğumdan beri ilk kez bu kadar eğlendim. Kışın tadını gerçekten bu kadar çıkardığımı hiç hatırlamıyorum. Mükemmel bir gündü. Kar topu savaşında özellikle çok eğlendim. Birlikte oyunlar oynadık." diye konuştu.