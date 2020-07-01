Muşlu kadınlar, yaylalarda ek gelir için çalışıyor

Sıcak havalarla birlikte yaylalara çıkan kadınlar, günlerini süt, yoğurt, peynir ve tereyağı yaparak geçiriyor.

Muş'ta yayla vaktinin gelmesiyle aileleri ile birlikte yaylaya çıkan kadınlar, çadırlarda doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor.

Geçimin hayvancılık ile sağlandığı bölgede sabahın erken saatlerinde uyanan Müşlu kadınlar, çobanlara kahvaltı verdikten sonra çadırları temizliyor.

İŞLERİ HİÇ BİTMİYOR

Kadınlar, odun ateşinde yemek pişiriyor ve oradan da yüksek kesimlerde otlatılan koyunları sağmaya gidiyor.

GÜN KARARANA KADAR ÇALIŞIYORLAR

Koyunlarda elde edilen sütle yoğurt, peynir, tereyağı yaparak aile bütçesine katkı sunan kadınlar, günün ilk ışıklarıyla başlayan mesailerine hava kararıncaya kadar devam ediyor.

Kadınlardan Zekiye Özcan, her yıl mayıs ayında yaylaya çıktıklarını, burada gün doğumundan hava kararıncaya kadar çalıştıklarını söyledi.

YAZIN YAYLADA, KIŞIN ŞEHİRDE

Günde iki kez koyunları sağdıklarını anlatan Özcan, "Sabah çobanlara kahvaltı hazırlıyoruz. Daha sonra ev işlerine, yemek ve peynir yapımına başlıyoruz. Otlamaya götürülen hayvanlar döndüğünde sağım işlemini yaparız. Bu yaşam tarzı, yazın buradaki yaylalarda, kışın ise sıcak illerde aynı şekilde devam ediyor. Geçim kaynağımız hayvancılık olduğu için sürekli yaylada kurduğumuz çadırlarda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

AİLE BÜTÇESİNE KATKIDA BULUNUYORLAR

Geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirten Zehra Yaldız ise elde ettikleri sütle yaptıkları ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunduklarını dile getirdi