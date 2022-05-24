Müslüman ve Hristiyan öğrenciler, Sefine bölgesinde birlikte dua etti

Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler tarafından kutsal kabul edilen, Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturduğu ilk yer olarak rivayet edilen Sefine’de, Müslüman ve Hristiyan öğrenciler birlikte dua etti.

Şırnak’ta; Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar için kutsal olarak kabul edilen 2 bin 114 rakımlı 'Sefine' bölgesinde, Müslüman ve Hristiyan öğrenciler birlikte dua etti.

Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllüleri, Nuh Tufanı sonrası Nuh'un Gemisi'nin ilk karaya oturduğu yer olarak bölgede bir araya geldi.

DHA’nın haberine göre; yöresel kıyafetler giyen öğrenciler, Arbaneler eşliğinde ezgiler söyleyerek Hazreti Nuh’un mescidi olarak kabul edilen bölgeye geldi.

Romanya’dan Erasmus Programı kapsamında Şırnak’a gelen öğrencilerden Maria Lonescu ve Karolla Cazan, Müslüman öğrenciler ile birlikte mescitte dua etti.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, öğrencilere ziyaret sırasında eşlik etti.

“3 din açısından kutsal olan bir yerdeyiz”

Erkan, konuya ilişkin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“İkinci Cudi Sanat Aktiviteleri içinde hocalarımız ve öğrencilerimizle beraber Hazreti Nuh’un mescidinin olduğu Cudi Dağı’nın zirvesindeki bölgeye geldik. Biz 40 yıldır gelmeyi hayal ettiğimiz ve gelemediğimiz bu sefine bölgesine bu sene ikinci defa geldik. İnşallah haziran, temmuz ayında bir festival daha olacak. Orda da inşallah bütün halkımız gelecek. Biz çok mutluyuz. Allah bu imkanları sağlayan herkesten razı olsun. Buraya öğrencilerimizi getirdik. 3 din açısından kutsal olan bir yerdeyiz. Erasmus öğrencilerimiz de geldi. Son 40 yıldır herhalde gelen ilk Hristiyanlar onlar oldu. Bu da onlara nasip oldu.”





“Onun gemisini Hristiyanlık dünyası kilise olarak görüyor”

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitim gören Erasmus öğrencisi Romanyalı Maria Lonescu da şu ifadeleri kullandı:

“Burası kutsal bir yer. 3 din aynı yere geliyorlar. Çünkü Hazreti Nuh bütün dinlerde geçiyor. Bizim Hristiyanlık'ta Hazreti Nuh çok önemli bir peygamber. Çünkü onun gemisini Hristiyanlık dünyası kilise olarak görüyor. Yani eğer bir insan kendini kötü hissederse kiliseye gidiyor. Niye, çünkü kilise aynı gemi gibi sıkışınca gideceğin yerdir.

Müslüman ve Hristiyan öğrenciler, Sefine bölgesinde birlikte dua etti VİDEO

“Buraya geldiğimiz zaman sadece biz ve Allah varız”

Bu yer bizim için kutsal çünkü dünyanın zorlu şeylerini bırakıyoruz. Buraya geldiğimiz zaman sadece biz ve Allah varız. O bize güç veriyor. İlk defa geldim buraya çok büyük bir fırsat benim için. Dua ettim. Şükür ettim ki buraya geldim daha da geleceğim belki de. Çok güzel bir şey yani. Müslümanlar ve Hristiyanlar aynı zamanda dua ediyorlar. Allah kabul etsin.”