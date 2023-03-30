Müslümanlar, Kabe’ye akın etti Yeryüzünde inşa edilmiş ilk mabet olan Kabe, binlerce Müslümanı ağırlıyor. Ramazan ayında müthiş bir kalabalığın oluştuğu Kabe’nin avlusunda adım atacak yer kalmadı.

İHA 11 ayın sultanı Ramazan geldi, gönüllere huzur doldu. Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram içerisinde yer alan Kabe de, bu Ramazan en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Adım atacak yer kalmadı Dünyanın dört bir yanında binlerce Müslüman, Kabe’ye akın etti. Kutsal mekanın avlusunda adım atacak yer kalmadı. Kabe’yi gören balkonlar bile dolup, taştı. Koronavirüs döneminde tek bir kişi yoktu İnsan seli görenleri duygulandırırken, akıllara 2 yıl önceki dönemi getirdi. Koronavirüs, dünya geneline yayılırken; Müslümanlar Kabe’den mahrum kalmış, binlerce hac vazifesi iptal edilmişti. Eski günlerine döndü Şimdi koronavirüs öncesine dönen Kabe’de eller semaya kalktı, dualar edildi. Allah’ın evini tavaf edenler, yine gözyaşlarına hakim olamadı.