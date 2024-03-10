Müslümanlar Tokyo Camii'nde buluştu! Tokyo’da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı Japonya’nın başkenti Tokyo'daki Tokyo Camii ilk teravih namazına şahit oldu. Tokyo Camii İmam Hatibi Adem Levent ise Ramazan boyunca Filistin halkı için dua edeceklerini dile getirerek Ramazan hazırlıklarını anlattı.

DHA

Dünyanın farklı ülkelerindeki milyonlarca Müslüman, Ramazan heyecanı yaşıyor.

Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını Tokyo Camii’nde kıldı.

Tokyo Camii İmam Hatibi Adem Levent, Müslümanların Ramazan ayı boyunca Tokyo Camii’ne yoğun ilgi gösterdiğini söyledi ve cemaatten isimler de yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

İftar camide

Teravih namazlarına Türk cemaatin yanı sıra diğer Müslüman ülke vatandaşlarının da katıldığını kaydeden Levent, “Teravih namazından 45 dakika önce mukabele programımız var. İftarımızı bine yakın kardeşimizle camimizde açıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Dualarımız Filistin halkıyla”

Ramazan ayı boyunca dualarıyla Filistin halkının yanında olacaklarını vurgulayan Levent, şöyle konuştu:

Filistin’de zulüm gören kardeşlerimize maddi anlamda destek olmaya çalıştığımız gibi manevi yönden de Ramazan ayı boyunca tüm Tokyo Camii olarak onlar için dua edeceğiz. O zulmün bitmesi için her gün teravih namazlarında yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz.

“Müslüman kardeşlerimle birlikte ibadet etmeye geldim”

Tokyo Camii’ne ilk teravih namazını kılmaya gelen Şükrü Çetiz, bu heyecanı diğer ülkelerden gelen Müslümanlar ile birlikte paylaşmaktan mutlu olduğunu belirterek, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Teravih namazını kıldıktan sonra ilk sahura kalkacağız. 30 günlük maraton bizleri bekliyor. Diğer ülkelerden gelenlerle birlikte iftarımızı yapacağız. Herkesin Ramazan’ı mübarek olsun.

"Herkes için hayırlı olsun"

ABD’den Japonya’ya ziyaret için gelen Moneir Elouarti de ilk teravih namazını kılmak için Tokyo Camii’ne geldiğini belirterek şöyle konuştu:

Müslüman kardeşlerimle birlikte ibadet edeceğim. Herkes için hayırlı bir gün olsun.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)