Müslüme neden, nasıl öldü? Müge Anlı'da ortaya çıkan Müslüme Yağal olayında son gelişmeler...

Müslüme neden, nasıl öldü? Müge Anlı'da ortaya çıkan Müslüme Yağal olayında son gelişmeler...

Müge Anlı'da aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Kaybolmasının 10. gününde cansız bedenine ulaşılan Müslüme nasıl ve neden öldü? İşte detaylar

Mersin’in Gülnar ilçesinde 10 Kasım tarihinde kaybolan ve arama kurtarma çalışmalarının 10. gününde cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümü Türkiye'yi derinden sarstı.

Minik kızın ölümü sonrası adli tıp raporu beklenirken olay ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yörük kızının aile üyesi olan 8 kişinin adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Adliyeye sevk edilen aile fertleri arasında minik kızın annesi ve babası da yer aldı. Gözaltına alınan aile yakınlarının işlemleri sürerken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bu noktada olaya ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlar, ''Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü, öldürüldü mü, katil kim?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü? İşte Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili detaylar...

MÜSLÜME NEDEN VE NASIL ÖLDÜ, KATİLİ KİM?

Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin, kaybolmasının 10. gününde cansız bedenine ulaşıldı.

Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendirildi.

Müslüme'nin ölümüne ilişkin soruşturma sürerken gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 aile üyesinden dede Hasan Yağal, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan dede Hasan Yağal, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 7 aile üyesinin ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

MÜSLÜME NASIL BULUNDU?

Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Müslüme'nin cansız bedeni, ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde çalılıkların arasında bulundu.

Müslüme'nin cansız bedenini bulan kadın çoban, Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Ayşe Bacak şu ifadeleri kullandı:

"Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor. Ben de normalde bu bölgeye gelmem. Köpekler havlayınca buraya doğru geldim. Davar otlatıyordum, sonra cansız bedeni gördüm. Hemen kardeşimi aradım. O da muhtara haber vermiş. Jandarmaya teslim ettim sonra evime gittim..."

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Müslüme Yağal’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verildi.