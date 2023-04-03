Muş'ta 5 metre karla mücadele Bahar ayının geldiği Muş’ta, nisan ayında kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı yollar açılıyor.

İHA

Muş'ta 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunun 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkiinde, nisan ayında 5 metreyi aşan kar kalınlığında il özel idaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Vatandaşların alternatif olarak kullandığı 22 kilometrelik yolu ulaşıma açmak için 5 metre yüksekliğindeki kar kütlelerini yoldan kaldırmaya çalışan ekipler, Ramazan ayında zorlu bir çalışma yürütüyor.

"Çalışmak zor oluyor"

Çavuştepe mevkiinde yol açma çalışmaları yapan iş makinesi operatörü Abdullah Balkan, sertleşen kar tabakası yüzünden güçlükle ilerlediklerini belirterek, şunları söyledi: