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    Muş'ta 8 yıldır sahiplendiği kedileri evinde besliyor

    Muş'ta oturan 38 yaşındaki Rabia Tanrıverdi, evinde 8 yıldır 20'ye yakın kedi besliyor.
    • AA
    • 21.11.2021 - 00:15
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    Muş'ta 8 yıldır sahiplendiği kedileri evinde besliyor

    Minare Mahallesi'nde yaşayan Tanrıverdi, sahiplendiği sokak hayvanlarının beslenmesinden temizliğine ve sağlık sorunlarına kadar her şeyiyle yakından ilgileniyor.

    GÜNDE 3 ÖĞÜN BESLİYOR

    Tanrıverdi'nin sokak hayvanlarını sahiplenmesi çevresinde de takdir topluyor.
    Evinin bir bölümünü sokak kedilerine ayıran Tanrıverdi, sabah erkenden kalkarak hayvanları doyurduğunu, onları günde 3 öğün beslediğini söyledi.

    Muş ta 8 yıldır sahiplendiği kedileri evinde besliyor #1

    "PEYGAMBERİMİZİN HAYVAN SEVGİSİNİ ÖRNEK ALDIM"

    Tanrıverdi, "Peygamber Efendimizin hayvan sevgisini örnek alarak kedilere sahip çıktım ve onları sevdim. 3 yıl çalışarak hiçbir yerden yardım almadan kazandığım parayla onlara baktım. Ancak babamın rahatsızlığı nedeniyle işten ayrılmak zorunda kaldım. Buna rağmen bakmaya devam ediyorum. Ancak mama desteğine ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

    Muş ta 8 yıldır sahiplendiği kedileri evinde besliyor #2

    Muş ta 8 yıldır sahiplendiği kedileri evinde besliyor #3

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