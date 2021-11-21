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- Muş'ta 8 yıldır sahiplendiği kedileri evinde besliyor
Muş'ta 8 yıldır sahiplendiği kedileri evinde besliyor
Muş'ta oturan 38 yaşındaki Rabia Tanrıverdi, evinde 8 yıldır 20'ye yakın kedi besliyor.
- AA
- 21.11.2021 - 00:15
Minare Mahallesi'nde yaşayan Tanrıverdi, sahiplendiği sokak hayvanlarının beslenmesinden temizliğine ve sağlık sorunlarına kadar her şeyiyle yakından ilgileniyor.
GÜNDE 3 ÖĞÜN BESLİYOR
Tanrıverdi'nin sokak hayvanlarını sahiplenmesi çevresinde de takdir topluyor.
Evinin bir bölümünü sokak kedilerine ayıran Tanrıverdi, sabah erkenden kalkarak hayvanları doyurduğunu, onları günde 3 öğün beslediğini söyledi.
"PEYGAMBERİMİZİN HAYVAN SEVGİSİNİ ÖRNEK ALDIM"
Tanrıverdi, "Peygamber Efendimizin hayvan sevgisini örnek alarak kedilere sahip çıktım ve onları sevdim. 3 yıl çalışarak hiçbir yerden yardım almadan kazandığım parayla onlara baktım. Ancak babamın rahatsızlığı nedeniyle işten ayrılmak zorunda kaldım. Buna rağmen bakmaya devam ediyorum. Ancak mama desteğine ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.