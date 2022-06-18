Muş'ta aya yansıyan gölge, düşmana korku veriyor

Terörle mücadelede büyük mücadele veren PÖH'ün aya yansıyan silüeti, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yurt genelinde güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi devam ediyor.

Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütlerine karşı gece-gündüz demeden çalışan güvenlik güçleri, kimi zaman ilginç manzaraların da başrolünde bulunuyor.

PÖH'ün silüeti ayda

Çalışmalar kapsamında Muş’ta tesis edilen huzur ve güven ortamının en üst seviyede devam etmesi çerçevesinde, Üçevler uygulama noktasında nöbet tutan PÖH ekiplerinin ay önündeki silüeti hayran bıraktı.

Aralıksız nöbet

İç güvenlik operasyonları noktasında terör unsurlarına göz açtırmayan PÖH’ler, 7 gün 24 saat esasına göre vatan nöbetini sürdürüyor.