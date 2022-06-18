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- Muş'ta aya yansıyan gölge, düşmana korku veriyor
Muş'ta aya yansıyan gölge, düşmana korku veriyor
Terörle mücadelede büyük mücadele veren PÖH'ün aya yansıyan silüeti, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
- 18.06.2022 - 09:11
Yurt genelinde güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi devam ediyor.
Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütlerine karşı gece-gündüz demeden çalışan güvenlik güçleri, kimi zaman ilginç manzaraların da başrolünde bulunuyor.
PÖH'ün silüeti ayda
Çalışmalar kapsamında Muş’ta tesis edilen huzur ve güven ortamının en üst seviyede devam etmesi çerçevesinde, Üçevler uygulama noktasında nöbet tutan PÖH ekiplerinin ay önündeki silüeti hayran bıraktı.
Aralıksız nöbet
İç güvenlik operasyonları noktasında terör unsurlarına göz açtırmayan PÖH’ler, 7 gün 24 saat esasına göre vatan nöbetini sürdürüyor.