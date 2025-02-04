Muş’ta başıboş köpeklerden kaçan öğrenci yere düştü

İHA

Başıboş köpek sorunu giderek büyüyor..

Vatandaşlar ve diğer canlılar için büyük tehlike oluşturan sokak köpeklerinin son vukuatı ise Muş'ta oldu..

Muş merkezde okuldan çıkan bir öğrenci, başıboş köpeklerin saldıracağını düşünerek panikle koşmaya başladı.

KÖPEKTEN KAÇARKEN YERE DÜŞTÜ

O sırada dengesini kaybeden çocuk sert bir şekilde yere düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hızla çocuğun yanına giderek yardım etti.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. Yere kapaklanan çocuğun sağlık durumu ile ilgili bilgi alınamadı.