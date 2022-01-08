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    Muş'ta besiciler, yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köylerine ulaştırdı

    Muş'ta besiciler, yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köylerine ulaştırdı

    Zorlu kış mevsiminin etkisini sürdürdüğü Muş'ta besiciler, yayladaki hayvanlarını karlı dağları aşarak ağılların bulunduğu bölgeye getirdi.
    • AA
    • 08.01.2022 - 04:36
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    Anadolu'da sonbahar bitene kadar hayvanlarına yaylalarda bakan besiciler, kışla birlikte daha düşük rakımlardaki köylerine dönüş yolculuğuna başlıyor.

    KARLA KAPLI PATİKADA 4 SAAT YÜRÜDÜLER

    Muş'ta merkeze bağlı Yukarıyongalı köyündeki besiciler, yayladaki hayvanlarını, dondurucu soğuk havaya rağmen karla kaplı patika yoldan 4 saatte köye ulaştırdı.

    Muş'ta besiciler, yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köylerine ulaştırdı - Foto Galeri

    100 KÜÇÜKBAŞ HAYVANLA ZORLU YOLCULUK

    Besici Eyüp Omur, 100 küçükbaş hayvanını zorlu bir yolculuk sonrası ağılların olduğu köye getirdiğini söyledi.

    Muş ta besiciler, yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köylerine ulaştırdı #1

    KARLAR ERİYENE KADAR KÖYDE KALACAKLAR

    Bazı besicilerin kış öncesi sürülerini sıcak bölgelere götürdüğünü dile getiren Omur, "Köyümüz yaklaşık 1800 rakımda. 6 kilometre karlı yollardan köye geldik. Hayvanlarımızı ahıra aldık. Onlara artık köyde bakacağız. 6 ay köyde kar olur." dedi.

    Muş ta besiciler, yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köylerine ulaştırdı #2

    Muş ta besiciler, yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köylerine ulaştırdı #3

    Muş ta besiciler, yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köylerine ulaştırdı #4


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