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- Muş'ta besiciler, yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köylerine ulaştırdı
Muş'ta besiciler, yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köylerine ulaştırdı
- AA
- 08.01.2022 - 04:36
Anadolu'da sonbahar bitene kadar hayvanlarına yaylalarda bakan besiciler, kışla birlikte daha düşük rakımlardaki köylerine dönüş yolculuğuna başlıyor.
KARLA KAPLI PATİKADA 4 SAAT YÜRÜDÜLER
Muş'ta merkeze bağlı Yukarıyongalı köyündeki besiciler, yayladaki hayvanlarını, dondurucu soğuk havaya rağmen karla kaplı patika yoldan 4 saatte köye ulaştırdı.
Muş'ta besiciler, yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köylerine ulaştırdı - Foto Galeri
100 KÜÇÜKBAŞ HAYVANLA ZORLU YOLCULUK
Besici Eyüp Omur, 100 küçükbaş hayvanını zorlu bir yolculuk sonrası ağılların olduğu köye getirdiğini söyledi.
KARLAR ERİYENE KADAR KÖYDE KALACAKLAR
Bazı besicilerin kış öncesi sürülerini sıcak bölgelere götürdüğünü dile getiren Omur, "Köyümüz yaklaşık 1800 rakımda. 6 kilometre karlı yollardan köye geldik. Hayvanlarımızı ahıra aldık. Onlara artık köyde bakacağız. 6 ay köyde kar olur." dedi.