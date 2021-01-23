Muş'ta bir hafta sonra yolları açılan köylülerden halaylı kutlama

9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 1 hafta süren çalışması sonucu açıldı. Köylüler, kar esaretinin sona ermesini halay çekerek kutladı.

Muş’ta 9 köy ve 22 mezranın bağlı olduğu Üçevler grup köy yolu, geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy ve mezra yollarında ulaşımın sağlanabilmesi için gece gündüz karla mücadele çalışması yürüttü.

HALAY ÇEKEREK KUTLADILAR

'Kar kaplanları'nın köy ve mezra yollarındaki karla mücadele çalışmasını duyan kent merkezindeki köylüler, minibüslerle köy ve mezralarının yolunu tuttu. Ekiplerin 1 hafta sonra ulaşıma açtığı köylerine kavuşmanın sevincini yaşayanlar, kar temizleme çalışmasının devam ettiği yol ortasında, türküler eşliğinde halay çekti.

İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür eden Kayalısu köyünün muhtarı Bilal Erez, “1 haftadır köyümüzün yolları kapalıydı. Köyümüz 100 hanelik köydür. İl Özel İdaresi’nin yoğun çalışmalarıyla köyümüzün yolu açıldı.” dedi.

Muş'ta yolları açılan köylülerden halaylı kutlama İZLE

“KÖYÜMÜZE KAVUŞACAĞIZ”

Üçevler grup köy yolunun 7 gündür kapalı olduğunu hatırlatan Ağıllı köyünün muhtarı Abdulselam Dinçer ise “9 köy ve 22 mezramızın yoları kapalıydı. İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmasını sürdürerek yollarımızı ulaşıma açtı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Köy yollarının açılmasıyla bölgedeki Alaniçi köyüne giden yolculardan Mehmetcan Özkan, "1 haftadır köyümüzün yolu kapalıydı. Şu an iş makineleri, İl Özel İdaresi ekipleri hummalı bir şekilde çalışıyor. Biz de bekliyoruz, yolun açılmasıyla beraber köyümüze kavuşacağız.” dedi.