Muş'ta ekipler kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede mücadele ediyor Kentte 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı yol, 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle kapandı.

Türkiye, kurak bir kışı geride bıraktı.

Yurt genelinde beklenen kar yağışı, ülkenin doğu ve güneyinde etkili oldu.

Bu illerden biri de Muş...

Beyaza bürünen kentte kar kalınlığı 5 metreye kadar çıktı. Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, bölgede tipi ve fırtına nedeniyle kapanan köy yollarında kar temizleme çalışması başlattı.

Çığ riskine karşı önlem alındı

Kentte 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunun 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkiinde çalışma yürüten ekipler, çığ riskine rağmen yolu açmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

"Üç gündür yol açma çalışması yürütüyoruz"

İş makinesi operatörü Bahri Gölbaşı, şu ifadeleri kullandı: