Euro
14.9298
0.86%
Dolar
13.1999
1.01%
Altın
765.9770
0.92%
Borsa
1,971.36
2.32%
Bitcoin
621.509
-2.72%
BTXN Coin
33.31
-2.45%
10ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 10 C

    Muş’ta eksi 15 derecede şelale buz tuttu

    Sıcaklık düşüşünün devam ederek eksi 15 dereceyi gördüğü Kale Mahallesi'nde şelale ve dereler adeta buza dönüştü. Kartpostallık görüntülerin çıktığı şelale ilgi odağı oldu.
    • DHA
    • 04.01.2022 - 11:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muş’ta eksi 15 derecede şelale buz tuttu

    Muş'ta hava sıcaklığı giderek düşmeye devam ediyor.

    SICAKLIK EKSİ 15 DERECE

    Sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle Kale Mahallesi'ndeki dere ve şelale dondu.

    Metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları ise kartpostallık görüntü veriyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler ise buz görünümü eşliğinde fotoğraflar çekiyor.

    "GEZİLECEK YERLER ARASINDA"

    Buz sarkıtlı şelalenin önünde fotoğraf çektiren Kale Mahallesi'nin muhtarı Murat Aydın, "Hava sıcaklığının sıfırın altında 15- 20 dereceyi bulmasıyla beraber dere ve şelalelerimizin buz tuttuğunu görüyoruz. Bunu bizler bir fırsata çevirerek, gelip burada fotoğraf çekiniyoruz. Burada adeta kartpostallık görüntüler oluşmuş durumda. Buranın gezilip, görülebilecek yerler arasında olduğunu düşünüyorum” dedi.

    Muş’ta eksi 15 derecede şelale buz tuttu #1

    Muş’ta eksi 15 derecede şelale buz tuttu #2

    Muş’ta eksi 15 derecede şelale buz tuttu #3

    Muş’ta eksi 15 derecede şelale buz tuttu #4

    Muş’ta eksi 15 derecede şelale buz tuttu #5

    Muş’ta eksi 15 derecede şelale buz tuttu #6

    Muş’ta eksi 15 derecede şelale buz tuttu #7

    Muş’ta eksi 15 derecede şelale buz tuttu #8

    Muş’ta eksi 15 derecede şelale buz tuttu #9

    Muş’ta eksi 15 derecede şelale buz tuttu #10


    Görüş Bildir