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Muş’ta eksi 15 derecede şelale buz tuttu

Muş’ta eksi 15 derecede şelale buz tuttu

Sıcaklık düşüşünün devam ederek eksi 15 dereceyi gördüğü Kale Mahallesi'nde şelale ve dereler adeta buza dönüştü. Kartpostallık görüntülerin çıktığı şelale ilgi odağı oldu.