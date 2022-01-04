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- Muş’ta eksi 15 derecede şelale buz tuttu
Muş’ta eksi 15 derecede şelale buz tuttu
Sıcaklık düşüşünün devam ederek eksi 15 dereceyi gördüğü Kale Mahallesi'nde şelale ve dereler adeta buza dönüştü. Kartpostallık görüntülerin çıktığı şelale ilgi odağı oldu.
- DHA
- 04.01.2022 - 11:07
Muş'ta hava sıcaklığı giderek düşmeye devam ediyor.
SICAKLIK EKSİ 15 DERECE
Sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle Kale Mahallesi'ndeki dere ve şelale dondu.
Metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları ise kartpostallık görüntü veriyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler ise buz görünümü eşliğinde fotoğraflar çekiyor.
"GEZİLECEK YERLER ARASINDA"
Buz sarkıtlı şelalenin önünde fotoğraf çektiren Kale Mahallesi'nin muhtarı Murat Aydın, "Hava sıcaklığının sıfırın altında 15- 20 dereceyi bulmasıyla beraber dere ve şelalelerimizin buz tuttuğunu görüyoruz. Bunu bizler bir fırsata çevirerek, gelip burada fotoğraf çekiniyoruz. Burada adeta kartpostallık görüntüler oluşmuş durumda. Buranın gezilip, görülebilecek yerler arasında olduğunu düşünüyorum” dedi.