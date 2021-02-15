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    Muş'ta elektrik direğine çıkan kedi mahsur kaldı

    Köpeklerden kaçarak çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kedinin yardımına VEDAŞ ekipleri yetişti.
    • İHA
    • 15.02.2021 - 19:27
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 19:30
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    Muş'ta elektrik direğine çıkan kedi mahsur kaldı

    Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Örenkent köyünde köpeklerin kovaladığı kedi, korkudan elektrik direğine tırmandı.

    Ağaç olan direğin tepesine çıkan ve bir daha inemeyen kediyi gören köylüler hemen Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekiplerine haber verdi.

    EKİPLER KURTARDI

    Bölgeye gelen ekipler, ağaç direğe çıkarak kediyi bulunduğu yerden alarak indi. VEDAŞ görevlisinin yere bıraktığı kedi bir süre şaşkınlık yaşadıktan sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı.

    Muş'ta elektrik direğine çıkan kedi mahsur kaldı VİDEO

    Muş ta elektrik direğine çıkan kedi mahsur kaldı #1

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