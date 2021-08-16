30 yıl sonra asker arkadaşlarına ulaşmaya çalışan ve 85 arkadaşına ulaşarak buluşma ayarlayan vefalı vatandaş, bazı arkadaşlarına ulaştığında dolandırıcı olduğunun düşünüldüğünü de söyledi.

Muş Malazgirt’te 1990–1991 yıllarında 18 ay birlikte vatani görev yapan asker arkadaşlarından Necmi Algül, buluşma ayarlamak için harekete geçti.

Arkadaşlarını bulmak için harekete geçen oto kaporta ustası Necmi Algül, hatıra defterleri, sosyal medya, köy muhtarlıkları ve bilinmeyen numaralar hattından arkadaşlarına ulaşmaya çalıştı.

ARKADAŞLARI DOLANDIRICI SANDI

Arkadaşlarının yakınları arasında onun dolandırıcı olduğundan şüphelenenlerin bile olduğunu anlatan 52 yaşındaki Algül, “Çok şaşırdılar. Aradan 30 yıl geçmiş. Unutmadınız mı? diye sordular.” dedi.

Muş'ta görev yapan asker arkadaşları, 30 yıl sonra Amasya'da buluştu ViDEO

VEFAT EDEN ASKER ARKADAŞLARINI ZİYARET ETTİLER

Amasyalı Seyit Gül’ün 20 yıl önce vefat ettiğini öğrenen arkadaşları, bu kentte buluşmayı kararlaştırdı. Gül’ün Doğantepe köyündeki mezarına giderek birlikte dua edip, yakınlarıyla görüştüler.

"ÇAĞIRSALAR BU EKİPLE YENİDEN ASKERE GİDERİM"

Duygulandıran buluşmalarını değerlendiren Kırıkkaleli Erdoğan Yağlı, “Ben onların çavuşuydum. Bu dostluk parayla satın alınacak bir şey değil. Çağırsalar bu ekiple yeniden seve seve askere giderim. Bu vatan, bu millet için canımızı da ortaya koyarız.” diye konuştu.





"ADETA KOŞARAK GELDİK"

Komutanlarının ismini bile sırayla sayan Sakaryalı Şaban Karakaya, “Bu günü iple çektik, adeta koşarak geldik.” ifadelerini kullandı.





"İKİNCİ GENÇLİĞİMİZİ YAŞADIK"

Zorlu koşullarda vatani görevlerini yaptıkları arkadaşlarıyla 30 yıl sonra buluşmaktan duyduğu memnuniyeti anlatan Ordulu Adem Atik ise “Çocuklar gibi mutlu olduk. İkinci gençliğimizi yaşadık. Arkadaşlarımı sonraki buluşma için memleketim Ordu’ya bekliyorum.” şeklinde konuştu.