Kırmızı lalelerin arasında piyanoyla konser veren Bager Çalışçı, "Çaldığım eserleri sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine hediye ediyorum" dedi.

Muş Ovası'nda kırmızı laleler açtı, doğa uyandı.

Seyrine doyulmaz bir manzara oluşturan laleler eşliğinde piyanoyla konser veren 9 yaşındaki görme engelli Bager Çalışcı, "En büyük hayalimi gerçekleştirdim." dedi.

KONSERİNİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ARMAĞAN ETTİ

Bager, lalelerin arasında verdiği konserini, koronavirüs ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine armağan etti.

Muş'ta görme engelli Bager'den piyano resitali VİDEO

"EN BÜYÜK HAYALİM BURADA PİYANO ÇALMAKTI"

Piyano üzerinde aynı anda basılan 6 notayı ayırt edebilen ve dinlediği her müziği piyanoya uyarlayabilen Bager Çalışçı, "En büyük hayalim; Muş Ovası'ndaki laleler arasında piyano çalmaktı. Bu hayalimi gerçekleştirdim. Çaldığım eserleri sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine hediye ediyorum. Buradan da herkese sesleniyorum; lütfen evde kalın, sağlıklı kalın" diye konuştu.

"BAGER'İN HAYALİNE ORTAK OLMAK İSTEDİK"

Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü Kurucusu Serdal Arslan ise "Bager'in Muş Ovası'nda, lale tarlası içerisinde piyano çalma hayali vardı. Bizler de Bager'in bu hayaline ortak olmak istedik. Bu sevinci beraber yaşamak istedik. Bager, bugün ki piyano resitalini sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine hediye etti." dedi.