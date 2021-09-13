Böbrek taşını erittiği ve şifalı olduğu iddia edilen suyun mikrop saçtığı tespit edilmesine rağmen, Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye gelenler içmeye devam ediyor.

Muş'a Gümüşali köyünde bulunan ve böbrek taşını erittiği iddia edilen su ile ilgili geçen yıl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan analizlerde, suyun mikrop saçtığı tespit edildi.

Uzmanların uyarılarına rağmen Türkiye'nin dört bir yanından Gümüşali köyüne gelenler, sudan içmeye ve bidonlarla evlerine taşımaya devam ediyor.

"YARARINI GÖRENLER DE VAR"

Suyu içen arkadaşının böbreğindeki 7 milimlik taşı düşürdüğünü iddia eden Bitlisli Nedim Kaplan "Bu çevredeki insanlar, suyun şifalı olduğuna inanıyor. Yararını görenler de var. Öbür taraftan da uzmanlar, bu suyun insan sağlığına zararı olduğunu söylüyor ama şifasını gören de var." dedi.

Muş'ta halk, mikrop saçtığı tespit edilen suyun şifa verdiğine inanıyor VİDEO

"BU HASTALIĞI ATLATIP GİDİYORUM"

İstanbul'dan su için Muş'a geldiğini söyleyen Sıracettin Baybura, "Bu su böbrek taşı için, her hastalık için iyidir. Allah için bu su şifadır ve bizler de içiyoruz. Sağlığa zararlı olsa benim böbrek taşlarım niye düşüyor. Bu suyu içiyorum. Traktörle çalışıyorum, inan ki bu suyu içtiğimizden böbrek taşı gidiyor, bitiyor. Taş, maş diye bir şey şu an bizde yok. İstanbul'dan gelmişim, bu hastalığı atlatıp gidiyorum." diye konuştu.

"MİKROP ÜRETTİĞİ ANALİZLERDE SAPTANMIŞTIR"

Böbrek taşını erittiği iddia edilen suyun mikrop saçtığını belirterek uyaran Muş Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rıfat Somay, şunları söyledi:

"Muş'ta böbrek taşını erittiği iddia edilen ve halk arasında şifalı olarak bilinen suyun, aslında mikrop ürettiği yapılan analizlerde saptanmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü'müzün tekrarlayan analizleriyle geçen sene de yapıldığı şekilde, bu suların birçok bakteri ve parazit barındırdığı saptanmıştır.





"HALKIMIZIN BU SULARI TÜKETMEMESİNİ ÖNERİYORUZ"

Halkımızın bu suları, böbrek taşına iyi geldiğini düşünürken aslında kendilerini zehirlememesi ve bu suları tüketmemesini öneriyoruz. İnsanlar üzerinde sular tüketildikten sonra özellikle ishal, kusma gibi belirtiler, ciddi sıvı kayıplarıyla böbrek yetmezliği ve ölüme kadar götürebilecek durumlar ortaya çıkmaktadır."

























