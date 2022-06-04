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    Muş'ta havalar ısındı, koyun kırkma dönemi başladı

    Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte koyun kırkma dönemi başlarken, yeşil bürünen yaylalar ise görsel şölen oluşturdu. Köylüler kırkma işlemini daha çok veri almak için yaptıklarını belirtti.
    • 04.06.2022 - 14:16
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    Muş'ta havalar ısındı, koyun kırkma dönemi başladı

    Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte, yayla dönemi başladı. Hayvanlarını yaylaya götüren vatandaşlar, koyunlarını kırkmak için kolları sıvadı.

    Muş Karabey köyünde yaylaya çıkan vatandaşlar; yükünün hafifletilmesi, hastalıklara karşı korunabilmeleri ve süt veriminin artırılması amacıyla imece usulü koyunlarını kırkıyor.

    Daha çok verim almak için bu işlemi yapan vatandaşlar, yeşile bürünen yaylalarda hayvanlarını otlatıyor.

    "Yılda bir kere koyunlarımızı kırkıyoruz"

    Havaların ısınmasıyla Şerafettin Dağları'nda yaylaya çıktıklarını belirten Murat Taş, "Çetin geçen kış mevsiminin ardından, ilkbahara ulaştık. Şimdi koyun kırkma zamanıdır. Birlikte koyun kırkıyoruz. Kimin elinden ne geldiyse, 20-30 koyun ne kırkabilirse artık. Şimdi bana yardım ediyorlar, hayvanlarımızı kırkıyoruz.

    Elde ettiğimiz yünlerin bir bölümünü satıyor bir bölümünü de eş, dost ve akrabaların düğünlerinde kullanmaları için hediye ediyoruz. Yılda bir kere koyunlarımızı kırkıyoruz. Yaptığımız kırkma hayvanın hem yükünü hafifletiyor hem de hastalıklara karşı korunması sağlanıyor" diye konuştu.

    Muş ta havalar ısındı, koyun kırkma dönemi başladı #1

    Kırkmanın hayvanın faydasına olduğunu ifade eden besici Kenan Ulu ise “Koyun kırkma mevsimi başladı. Bu yıl kış mevsimimiz çok çetin geçti. Çok zor zamanlar yaşadık.

    Koyunları kırkmamızın en büyük sebebi onları rahatlatmak ve hastalıklara karşı korumak. Koyunların kırkılması, hayvanların sıcak havalarda daha rahat hareket etmesini sağlıyor.” dedi.

    Muş ta havalar ısındı, koyun kırkma dönemi başladı #2

    Muş ta havalar ısındı, koyun kırkma dönemi başladı #3

    Muş ta havalar ısındı, koyun kırkma dönemi başladı #4

    Muş ta havalar ısındı, koyun kırkma dönemi başladı #5

    Muş ta havalar ısındı, koyun kırkma dönemi başladı #6

    Muş ta havalar ısındı, koyun kırkma dönemi başladı #7


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