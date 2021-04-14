Muş'ta HDP önünde nöbet tutan 2 aileye destek verildi

PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan Özcan ve Teker Ailesi'nin evlat nöbeti sürerken, sivil toplum örgütleri de ailelere destek ziyareti yaptı.

Doğu'da Diyarbakır'dan sonra Muş'ta da aileler, terör örgütü PKK tarafından HDP aracılığıyla evlatlarının kaçırılmasına direnmeye başladı.

HDP Muş İl Başkanlığı binasının önünde geçen hafta evlat nöbetine başlayan Özcan ve Teker Ailesi, çocuklarının kendilerine verilmesini istiyor.

2016 yılında kaybolan oğlu Atilla için HDP il binası önüne geldiğini belirten Şahinaz Özcan, “Çocuğum 15 Temmuz 2016 yılından bu yana kayıptır. Ben çocuğumu HDP’den istiyorum. Çocuğum gelene kadar buradan gitmiyorum. Burada eylemime devam ediyorum. Bu Kürt davası değil, ben çocuğumu istiyorum.” dedi.

HDP VE PKK'NIN BİR OLDUĞUNU SÖYLEDİ

2014 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammed Emin için evlat nöbetini sürdüren Anne Gülbahar Teker ise, HDP ve PKK’nın bir olduğunu bu sebepten ötürü oğlunu HDP’den istediğini belirtti.

Oğlu gelene kadar HDP il binası önünden bir yere ayrılmayacağını belirten Anne Teker, oruçlu oruçlu evladı için nöbetini sürdüreceğini ifade etti.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren ailelere, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek ziyaretinde bulundu. Ailelerin yalnız olmadığını belirten destekçiler, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

























