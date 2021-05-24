Muş'ta huzurla birlikte yol yapım çalışmaları da hızlandı

Güvenlik güçlerinin art arda başarılı operasyonları ile huzur ve güven ortamının sağlandığı Şenyayla'da köy, mezra, mera ve yaylalarına karayolu ulaşımı için yol çalışmaları aralıksız sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 20 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'de, Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Şenyayla bölgesinin Muş’a bağlanmasına karar verildi.

Şenyayla’nın Muş’a bağlanmasıyla birlikte, hizmetler bölgeye taşınmaya başlandı.

DEVLET HİZMETLERİNDEN FAYDALANMANIN SEVİNCİ YAŞANIYOR

Özellikle güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının sağlandığı Şenyayla’ya yerleşmeye başlayan vatandaşlar, yıllar sonra devlet hizmetlerinden faydalanmanın mutluluğunu yaşıyor.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

30 yıl sonra köylerine geri dönüş sağladıklarını ve burada yaşam sürdürdüklerini anlatan İhsan Taş, “Köyümüze 30 yıl sonra geri dönüş yaparak, evimizi yaptık. Yolumuz yapıldı, ihtiyacımız giderildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Nevzat Taş ise, “Çok şükür devletimiz bizlere hizmet yapıyor. Burada huzur ve güven ortamında, her şey yolundadır. Burada evimizi yapmışız çok şükür. Mutluyuz, huzurluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” diye konuştu.

RAHAT ULAŞIM SAĞLANACAK

Şenyayla bölgesinde İl Özel İdaresi olarak yol çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten ekip şefi Fehim Karakaya, şunları söyledi:

“Köy, mezra, mera ve yayla yollarımızın hepsini açmaya devam ediyoruz. İnşallah hepsinin çalışmasını bitireceğiz. İnsanlarımız rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlayıp, evlerine gidip, gelebilecekler."

























