Muş'ta bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki tek katlı evler adeta kara gömüldü.

Türkiye'nin en çok kar yağan kentlerinden biri olan Muş'ta yoğun kar ve tipi, merkeze bağlı yüksek kesimlerdeki bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi.

TEK KATLI EVLER KARA GÖMÜLDÜ

Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı merkeze bağlı Kale Mahallesi'nde tek katlı evler karla kaplandı. Mahalle sakinleri, yağışın durmasının ardından evlerinin damlarında biriken karları temizledi.

Muş'ta kara gömülen evlerde hayat - FOTO GALERİ

Muş'ta kara gömülen evlerde hayat - VİDEO

KENDİ İMKANLARIYLA YOLLARINI AÇTILAR

Kadınlar da dondurucu soğuğa rağmen tandırda pişirdikleri ekmekleri, karların arasında yürüyerek güçlükle evlerine götürdü.

İş makinelerinin giremediği dar sokaklarda vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinin önünü açtı.

"SABAHTAN AKŞAMA KADAR KAR TEMİZLİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Şemsettin Özcan, mahallede kar kalınlığının bir metreye ulaştığını belirterek, "Evimiz kara gömüldü. Sabahtan akşama kadar evin etrafındaki karları temizlemeye çalışıyoruz. Çatılar hep buz tuttu. Bu yıl çok kar yağdı bu nedenle yaşantımız zorlaştı." dedi.

"HER KIŞ AYNI ZORLUĞU YAŞIYORUZ"

Mehmet Toplu ise kar nedeniyle sürekli evinin damını temizlemek zorunda kaldığını ifade etti.

Yüksek kar örtüsünün çökme tehlikesi yarattığını aktaran Toplu, kış boyunca bu zorluğu yaşadıklarını dile getirdi.