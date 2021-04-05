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    Muş'ta karla kaplı köy yolları açılıyor

    Bazı bölgelerde 10 metreye ulaşan kar kalınlığı, ekiplerin işini zorlaştırıyor. Kar yağışının devam ettiği bölgede çığ riski bulunuyor.
    • AA
    • 05.04.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 11:20
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    Muş'ta karla kaplı köy yolları açılıyor

    Muş'ta ekipler, karla kaplanan köy yollarını açmak için nisan ayında çalışmalarını sürdürüyor.

    Ekipler, köylülerin alternatif olarak kullandığı ve kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu Üçevler köy yolunda, tüm zorluklara rağmen vatandaşlara sağlıklı ulaşım imkanı sunmaya çalışıyor.

    HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Dağların dik yamaçları ve çığ tehlikesinin bulunduğu yollarda çalışma yürüten ekipler, yüksek kar örtüsü arasında adeta tünel açarak ilerliyor.

    Kente 10 kilometre uzaklıktaki Çavuştepe mevkisinde karla mücadele eden ekiplerin zorlu çalışması havadan görüntülendi.

    Muş ta karla kaplı köy yolları açılıyor #1

    "BAZEN YOLUMUZU ŞAŞIRIYORUZ"

    Ekip şefi Fehim Karakaya, köylülerin alternatif olarak kullandığı 23 kilometrelik yolun kardan dolayı uzun süredir kapalı olduğunu söyledi.

    Yolu açma çalışmalarına 3 gün önce başladıklarını belirten Karakaya, şöyle konuştu:

    "4 gün içinde yolu açmayı planlıyoruz. Şu anda kar yağışı devam ediyor. Burada çalışmak çok tehlikeli, çığ riski var, operatörler zorluk çekiyor. Kepçe operatörü yolu bazen göremiyor. Bazen yolumuzu şaşırıyoruz ve stabilize alana giriyoruz. Kar yüksekliği fazla bölgelerde günde 50 metre ilerleyebiliyoruz."

    Muş'ta karla kaplı köy yolları açılıyor FOTO GALERi

    Muş ta karla kaplı köy yolları açılıyor #2

    "ÇIĞ TEHLİKESİ VAR"

    Kepçe operatörü Necati Arslan ise nisana rağmen karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirterek, "Yol yaklaşık 4 aydır kapalı. Yolu açmakta zorlanıyoruz. Çığ tehlikesi de var. Riskli yerlerde ekip şefimiz önden gidip güvenliğimizi sağladıktan sonra 2 makineyle yolumuzu genişletip tehlike olan yeri aşıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Muş ta karla kaplı köy yolları açılıyor #3

    Muş ta karla kaplı köy yolları açılıyor #4

    Muş ta karla kaplı köy yolları açılıyor #5

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