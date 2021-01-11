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    Muş'ta kırağı, güzel kareler oluşturdu

    Kırağı tutan bitki ve ağaçlar kartpostallık görüntüler oluştururken nehir, dere ve göletlerin yüzeyleri de buzla kaplandı.
    • DHA
    • 11.01.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 09:40
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    Muş'ta kırağı, güzel kareler oluşturdu

    Muş'ta etkili olan soğuk hava, hayatı negatif yönde etkiliyor.

    Hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte kırağı tutan bitki ve ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

    Vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle açık hava stüdyosuna dönen bu manzara karşısında, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

    KARIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

    Soğuklar nedeniyle kentteki birçok dere, nehir ve göletlerin yüzeyi buzla kaplanırken, çatı saçaklarında da buz sarkıtları oluştu. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar ise karın keyfini kayarak çıkardı.

    Muş ta kırağı, güzel kareler oluşturdu #1

    "BU GÖRÜNTÜLER İÇİMİZİ ISITTI"

    Kartpostallık görüntüleri arkadaşları ile fotoğraf çektirerek ölümsüzleştiren Asena Tutar, "Kış mevsiminin zorluğu kadar güzel tarafları da var. Biz de bu güzel yerlerde fotoğraf çekilerek soğukla gelen güzelliğin keyfini çıkardık. Ağaçlar kırağı tutmuş, derelerin yüzeyi donmuş. Bu kareler anılarda kalacak. Güzel görüntüler oluştu. Her ne kadar üşüsek de bu güzel görüntüler içimizi ısıttı. Herkesin buraları gelip görmesi isteriz." diye konuştu.

    Muş ta kırağı, güzel kareler oluşturdu #2

    "HER YERİN AYRI BİR GÜZELLİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞ"

    Kırağı tutan ağaçların altında fotoğrafı çekilen Selenay Tekin ise "Soğuk hava Muş'u açık hava stüdyoya çevirmiş. Her yerin ayrı bir güzelliği ortaya çıkmış." dedi.

    Muş ta kırağı, güzel kareler oluşturdu #3

    Muş ta kırağı, güzel kareler oluşturdu #4

    Muş ta kırağı, güzel kareler oluşturdu #5

    Muş ta kırağı, güzel kareler oluşturdu #6

    Muş ta kırağı, güzel kareler oluşturdu #7

    Muş ta kırağı, güzel kareler oluşturdu #8

    Muş ta kırağı, güzel kareler oluşturdu #9

    Muş ta kırağı, güzel kareler oluşturdu #10

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