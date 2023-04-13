Muş'ta nisan ayında yağan kar hayatı felç etti İlkbahar mevsimine girilmesiyle etkili olan kar yağışı kırsal kesimde hayatı olumsuz etkilerken, merada otlatılan hayvanlar tekrar ahırlara alındı.

İHA

Türkiye, nisan ayında adeta kış mevsiminin etkisi altına girdi.

Kış ayları boyunca zaman zaman yüzünü gösteren yağmur, ilkbaharda adeta şiddetlendi.

Yurdun doğusunda ise kar yağışı başladı.

Etkili olan kar yağışı 30 santimetreye ulaşırken, kapanan 30 köy yolu ise özel idaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Bölge halkının nisan ayındaki kar mesaisi

Bahar mevsiminin yaşandığı Muş’ta kar yağışı ve fırtına etkili olurken, yüksek kesimler yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının etkili olduğu köylerden biri olan Yukarı Yongalı köyünde vatandaşlar, tekrar küreklerle kar temizlemeye başladı.

Hayvanlar ahırlara döndü

Bahar havasının yaşanması ile meralarda hayvan otlatan çobanlar ise kar yağışı nedeniyle hayvanlarını ahırlara geri getirmek zorunda kaldı.

Okulun bahçesinde kar topu oynayan çocuklar ise yine karın keyfini çıkardı.

"Karları hayvanlarımıza zarar vermesin diye temizliyoruz"

Damlarda biriken karları kürekle temizleyen vatandaşlardan Eşref Omur, birkaç yılda bir nisan ayında kar yağdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

Gördüğünüz gibi nisan ayında kar yağıyor. Birkaç yılda bir nisan ayında kar yağıyor. Bahar geldi diye hayvanlarımızı meralara çıkardık. Meralarda otlattık, tekrar kar yağınca hayvanlarımızı ahırlara geri getirdik, ot ve saman veriyoruz. Kar biriken damları küreklerle temizliyoruz ki ahırdaki hayvanlara sızan su zarar vermesin.

"Hayvanlarımı 20 gündür merada otlatıyordum"

Hayvanlarını merada otlatırken kar yağışına yakalanan besici Taha Yöndem, kar yağması ile tekrar hayvanlarını ahırlara aldığını ifade ederek, "Bahar gelmişti, her taraf yemyeşildi. Hayvanlarımı 20 gündür merada otlatıyordum. Maalesef bugün kara yakalandık. Kar üzerinde hayvanlarımızı besleyerek tekrar ot saman vermeye başladık." diye konuştu.