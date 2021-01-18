Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan çocuklar, kar topu oynamaya çıktı. Denetim yapan polisler, çocuklarla kar topu oynayıp eve gönderdi.

Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da devam etti.

Koronavirüs tedbirlerinin uyulduğu Muş'ta bir istisna yaşandı. Kısıtlama saatleri içinde etkili olan kar yağışını gören çocuklar, evlerinde durmadı.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, evlerinin bulunduğu sitelerin bahçesine indi. Karın keyfini çıkaran çocuklar, kentte sıkı bir şekilde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözünden kaçmadı.

Muş'ta polis, çocuklarla kar oynadı VİDEO



ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADILAR

Siren sesleri ve uyarı anonslarıyla site içine giren polis ekipleri, çocukların 'Polis abi biraz kar topu oynayabilir miyiz?' talebiyle karşılaştı.

Çocukların talebini geri çevirmeyen polis ekibi, birlikte kartopu oynadı. Polis, kar topu oynadığı çocuklara uyarılarda bulunarak, daha sonrasında evlerine gönderdi.

"POLİS AMCALAR BİZİMLE KAR TOPU OYNADI"

Polislerle kar topu oynayan çocuklardan Eylül Berra Temel, "Çok güzel bir şekilde kar yağıyor. Polis amcalar geldi, bizimle kar topu oynadı. Daha sonrasında bizleri uyararak, evlerimize gönderdiler." dedi.

EVLERİNE DAĞILDILAR

Kentte sıkı bir şekilde denetimlerini gerçekleştiren polis ekipleri, daha sonrasında yine bir siteye girdi. Sitede çocuklarla birlikte karın keyfini çıkaran vatandaşlar, polisi karşısında görünce hızlı bir şekilde evlerine dağıldı.