Sıcak havaların hakim olduğu Doğu'da hayvanlar, nehirlerde götürülüyor.

Geçim kaynağı hayvancılık olan Muş’ta artan sıcaklar nedeniyle hayvanlar nehirlerde ferahlıyor.

Hasköy ilçesine bağlı Azıklı, Karakütük, Sarıbahçe ve Umurca köylerinde binin üzerinde bulunan mandalar, günün 2-3 saatini Karasu Nehri’ne sokularak geçiriyor.

"SU OLMAZSA DAYANAMIYORLAR"

Çiftçilik ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Ahmet Özdemir, Azıklı, Karakütük ve Umurca köylerinde ağırlıklı olarak manda yetiştiriciliği yapıldığını aktararak, “Mandalarımız öğle 12.00 gibi suya giriyor, aşağı yukarı iki saat suda kalıyor. Havalar çok sıcak. Akşam da 17.00’de bir saat suyun içerisine bırakıyoruz. Daha sonra hayvanları otlatıp köye götürüyoruz. Havalar sıcak olduğu için hayvanlar bunalıyor, su olmazsa dayanamıyorlar. Onun için bol bol suyla bunları yıkayıp, dinlendirip ahırlara yerleştiriyoruz. Bu bölgenin geçim kaynağı hayvancılıktır. Başka bir işimiz olmadığı için geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Muş'ta sıcak havadan bunalan mandalar, nehirde serinledi - VİDEO

