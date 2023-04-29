Muş'ta yağmur sonrası çıkan gökkuşağı mest etti

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonucu beklenen yağış etkisini gösterdi..

Muş’ta bahar mevsiminde etkili olan yağmurlar çiftçileri sevindirirken yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı ise görenleri mest etti.

Gökkuşağını fotoğrafını çeken vatandaşlardan Serdal Arslan, bahar mevsiminde yağan yağmurun çiftçiyi sevindirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bu yıl kuraklığın yaşanabileceğinden çok korktuk. Ancak bahar mevsimi ile birlikte çok güzel yağmur yağdı. Çiftçilerimiz çok sevinçli.



Bu günde yağan yağmur sonrası Muş'un üzerinde gökkuşağı açtı. Muşun üzerinde boydan boya uzanan gökkuşağı resmen görsel şölen sundu.