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    Muş'ta yaşayan Nazım Uzunboylu 53 yıldır okuduğu gazete ve dergileri biriktiriyor

    Muş'un Varto ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Nazım Uzunboylu, 1968 yılından beri okuduğu gazete ve dergileri arşivlemek için evinin bir odasını ayırdı.
    • AA
    • 05.05.2021 - 16:43
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 02:17
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    Muş'ta yaşayan Nazım Uzunboylu 53 yıldır okuduğu gazete ve dergileri biriktiriyor

    Muş'un Varto ilçesine bağlı Çaylar köyünde yaşayan 4 çocuk babası 69 yaşındaki Nazım Uzunboylu, 53 yıldır okuduğu gazete ve dergileri evinin bir odasında biriktiriyor.

    ANILARINI TAZELİYOR

    Zaman zaman anılarını tazelemek için arşivdeki gazete ve dergileri tekrar okuyan Uzunboylu, bazı araştırmacıların siyasi ve kaza olaylarını araştırıp bulduklarını söylüyor.

    Muş ta yaşayan Nazım Uzunboylu 53 yıldır okuduğu gazete ve dergileri biriktiriyor #1

    1968'DEN BERİ HER GÜN HABERLERİ OKUYOR

    Uzunboylu, zaman zaman arşivde biriktirdiği gazeteleri ve dergileri okuyarak anılarını tazelediğini ifade etti. Uzunboylu,1968'den bu yana her gün haberleri okuyarak ülkenin sorunları ve gündeminden uzak kalmadığını belirtti.

    Muş ta yaşayan Nazım Uzunboylu 53 yıldır okuduğu gazete ve dergileri biriktiriyor #2

    ''500 BİNE YAKIN GAZETE VE DERGİ VAR''

    Gazete okumaktan çok keyif aldığını söyleyen Uzunboylu, şöyle konuştu:

    "O zamanlar Varto'da gazete satılmıyordu, ben de gazetelerimi Muş'tan temin ediyordum. 53 yıldır gazete ve dergi biriktiriyorum. Okuyorum ve bugüne kadar hiç ara vermedim. Bende olan arşiv hiçbir yerde yok. Herkes gelip burada siyasi konuları, kazaları araştırıp buluyor. Evimin 30 metrekarelik bir odasını sadece gazete ve dergi arşivi için kullanıyorum. Arşivimde 500 bine yakın gazete ve dergi var."

    Muş ta yaşayan Nazım Uzunboylu 53 yıldır okuduğu gazete ve dergileri biriktiriyor #3

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