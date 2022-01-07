Muş'ta zorlu kar yolculuğu

Omurlar mezrasında beslenen koyun sürüsü, yemleri bitince saatlerce karla kaplı arazide yürütülerek 6 kilometre uzaklıkta Yukarıyongalı köyüne götürüldü.

Muş'un Merkez Yukarıyongalı köyünün kırsalında yaz mevsiminde otlatılan koyun sürüsü, kar yağışıyla beraber köyün Omurlar Mezrası'na getirildi.

Burada bir süre tutulan sürü, yaz aylarında biriktirilen ot ve yemle beslendi.

6 KİLOMETRE MESAFE GİTTİLER

Mezradaki yemin bitmesi üzerine küçükbaş hayvan sürüsü kış aylarını geçirecekleri Yukarıyongalı köyüne götürülme kararı alındı. Sürü sahibi Eyüp Omur ile çobanlar, köpekler eşliğinde sürüyü 6 kilometre mesafedeki köye ulaştırmak üzere yola çıktı.

Zaman zaman bir metreyi bulan karda tek sıra halinde ilerleyen koyun sürüsü, dik yamaçlar ve zorlu arazileri aşarak 4 saatlik yolcuğunun ardından Yukarıyongalı köyüne getirildi. Köy içerisindeki ahır önlerinde bulunan ahşap yemliklere akın eden koyun sürüsü, burada beslenme ihtiyacını giderdi.

"KARA BATA ÇIKA KÖYE VARDIK"

Muş'a kar yağışıyla birlikte Omurlar Mezrası'na aldıkları sürüyü yemlerin bitmesi sebebiyle köye getirmek zorunda kaldıklarını belirten sürü sahibi Eyüp Omur, yolculuğun zorlu geçtiğini söyledi. Omur, “Hayvanlarımızı şu ana kadar köyün aşağısındaki mezrada besliyorduk. Kar yağdı, mezradaki samanlarımız bitti. Mezrada yem kalmadığı için hayvanlarımızı yemlerin depolandığı köye götürdük. Koyun sürüsüyle birlikte 4-5 saat yol yürüdük. Mezra ile köyümüz arasındaki mesafe 6 kilometredir. Her yer kar ve bazı yerlerde fırtınadan dolayı kar kalınlığı yüksekti, koyunlarla birlikte kar üzerinde çileyi çeke çeke geldik. Kara bata çıka köye vardık." dedi.

Mezradan köye dönüş için karla arazi üzerinden getirilen koyun sürüsünün oluşturduğu eşsiz manzaraları fotoğrafladıklarını anlatan Kenan Demir, 6 kilometrelik yolda koyun sürüsüne eşlik ederek birbirinden güzel fotoğraflar çektiklerini söyledi.

































