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    Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı! Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nasıl?

    Galatasaray'ın eski Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bunun akabinde, "Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nasıl?" sorusu gündeme taşındı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 19:12
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    Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı! Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nasıl?

    Galatasaray'da geçtiğimiz ay başkanlık görevini Burak Elmas'a devreden Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

    Cengiz'in sağlık durumu hakkında, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak açıklama yaptı.

    Cengiz, 2020 yılında bir beyin ameliyatı geçirmiş ve bu operasyondan sonra hızlı bir şekilde kilo kaybetmişti.

    Bu gelişmelerin akabinde, "Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nasıl?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte son durum..

    MUSTAFA CENGİZ'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı;

    "Mustafa Cengiz'in durumu hiç iyi değil. Hastaneye kaldırdılar şimdi. En son çok ağır bir ilaç vermişler. İyi neticeler vermeye başlamış ama çok hırpalıyormuş. Çok yorulmuş. Yani gidişat iyi değil. Allah yardımcısı olsun."

    Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı! Mustafa Cengiz in sağlık durumu nasıl? #1

    Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı! Mustafa Cengiz in sağlık durumu nasıl? #2

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