Mustafa Reşit Akçay kimdir, sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi..

Koronavirüs geçiren ve solunum şikayeti nedeniyle tedavi altına alınan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki Mustafa Reşit Akçay sağlık durumu nasıl?

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor Teknik Direktörlüğü görevini yürüten Mustafa Reşit Akçay, geçirdiği koronavirüs hastalığı sonrası, solunum şikayeti nedeniyle, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Akciğerlerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle KTÜ'de yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu ile ilgili bir bilgilendirme yapıldı.

Bunun üzerine spor severler, Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki Mustafa Reşit Akçay kimdir? İşte Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu...

MUSTAFA REŞİT AKÇAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Akciğerlerinde yaşadığı rahatsızlıktan ötürü KTÜ’de yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın, sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Akciğerlerinde umulan olumlu tepki görülmediği için tecrübeli teknik adamın entübe edildiği aktarılan açıklamada, 'Solunum yetmezliği nedeniyle halen yoğun bakım ünitemizde takip edilmekte olan hastamızın, solunum sıkıntısının derinleşmesi nedeniyle önce solunum cihazına bağlanmış, takiben kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlanarak yaşamsal fonksiyonları kontrol altına alınmıştır. Hastamızın genel durumu ciddiyetini korumakta olup, halen yoğun bakım ünitemizde takip ve tedavisi devam etmektedir.'' denildi.





MUSTAFA REŞİT AKÇAY KİMDİR?

12 Aralık 1958 tarihinde Trabzon'da doğan başarılı teknik adam, kariyerine 1992 yılında Trabzonspor'un U21 takımını çalıştırarak başlamıştır. 1999 yılında Sakaryaspor'un yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Akçay, 2001 yılında ise Bulancakspor'un teknik direktörü olmuştur.

Daha sonra sırasıyla Gümüşhanespor, Pazarspor, Arsinspor, Ofspor, Beylerbeyi, Tavşanlı Linyit, 1461 Trabzonspor, Akhisar Belediye, OsmanlıSpor, Konyaspor ve Ankaragücü’nü çalıştıran Akçay, şimdilerde Kocaelispor'un teknik direktörlüğü görevini yürütmektedir.