Mustafa Varank, gençlerle iftarda bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan yaptığı çağrıya yanıt veren 20 genç ile Ankara'da iftar programında bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gençleri iftara ve ardından konsere davet etmişti.

Varank, "Ankara’yı tabii ki unutmuyoruz… Kimler, yarın (19 Nisan) Bahçeli’de iftar yapıp ardından CSO Ada’daki bu güzel konsere benimle beraber katılmak ister? Cevaplarınızda mesleğinizi belirtmeyi unutmayın. Yarın görüşmek üzere…" davetine katılmak isteyen 20 gençle buluştu.

Gençlerle iftar, konser, çay sohbeti...

Bakan Varank, iftar sonrası gençlerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara’da verilen 'Nebi Aşkına' konserinde, Hz. Muhammed ve Ramazan ayı temalı ilahiler ile Anadolu türkülerini dinledi.

DHA'nın haberine göre; konsere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bakan yardımcıları Özgül Özkan Yavuz ve Ahmet Misbah Demircan da katıldı.

Bakan Varank, konserin ardından gençlerle çay eşliğinde sohbet etti.

"Bir araya gelmek heyecan verici"

Etkinliğe katılan Ceren Tuncer, Varank’ın daha önce uzaya gönderilecek Türk bilim insanının seçilmesiyle ilgili paylaşımda bulunduğuna değinerek, "Uzaya gidemeyeceğimi düşündüğüm için iftara gelmenin daha mantıklı olduğunu düşündüm. Burada olduğum için mutluyum. Özellikle savunma sanayisi, sanayi ve teknolojide artan popülariteden dolayı popüler bir bakanımız olduğunu düşünüyorum. Bir araya gelmek heyecan verici." dedi.





























