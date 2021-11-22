Mustafa Varank’tan kütüphanede ders çalışan öğrencilere pizza sürprizi

Fatih’te bulunan Merkez Kütüphanesi’ne giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ders arası veren öğrencilere sürpriz yaptı. Bakan Varank, hem onların karnını doyurdu hem de sohbet etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul’un Fatih ilçesindeki Merkez Kütüphanesi’nde ders çalışan gençlere sürpriz yaptı.

Kütüphaneye pizza götüren Bakan Varank, öğrencilerle bir araya geldi.

“DEDİLER Kİ KÜTÜPHANE ÇOK GÜZEL OLMUŞ”

Fatih Belediyesi’ne ait 24 saat açık olan kütüphanede karşılarında Varank’ı gören gençler, şaşkınlıklarını gizleyemezken; kütüphane personeline ve öğrencilere pizza ikram eden Bakan Varank, ders arası yapan öğrencilerle sohbet etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yapan Bakan Varank, “Dediler ki Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi çok güzel olmuş, gençler çok memnun. Ben de pizzaları aldım, gençleri ziyarete gittim. ‘Ne düşünüyorlar?’ diye bizzat sordum. Tebrikler Fatih Belediyesi.” mesajını paylaştı.

Bakan Mustafa Varank'tan gençlere sürpriz VİDEO

“BÜYÜK BAHTİYARLIK”

Ziyarette Bakan Varank’a, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti.

Bakan Varank, “Akşamın bu saatinde kütüphanede gençlerimizi görmek, kütüphanenin bütün imkanlarından faydalandıklarını görmek, kendileriyle sohbet ettiğimizde 24 saat açık böyle bir kütüphanenin onların hizmetine sunulmuş olmasından duydukları memnuniyeti dinlemek gerçekten büyük bahtiyarlık.” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERLE BİR ARADA OLACAĞIZ”

Fatih Belediye Başkanı Turan’ın, hem Merkez Kütüphanesi hem de diğer kütüphaneleriyle gençlerin kalbini kazanacak bir uygulamayı hayata geçirdiğini vurgulayan Varank, “Zaman zaman buraya gelerek gençlerin enerjisine şahitlik etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu akşam ilkini gerçekleştirdik. İnşallah sık sık buraya gelerek gençlerle bir arada olacağız, onların heyecanına, enerjisine beraberce şahitlik edeceğiz. Bu hizmette emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum.” diye konuştu.