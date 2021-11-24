Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle hayvanlarını ovaya indirmek zorunda kaldığını ifade eden besici Necmettin Özdemir, "Dağda hem kar hem sis olduğu için mecburen hayvanları ovaya indiriyoruz" dedi.

Muş’ta, 3 günden bu yana etkisini artırmaya başlayan soğuk hava nedeniyle kentin üzeri sis bulutuyla kaplandı.

Merkeze bağlı Çavuştepe mevkiinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürürken, dağ eteklerine kadar inen sis bulutları da kartpostallık görüntülere sahne oldu.

"KAR YAĞINCAYA KADAR HAYVANLARIMIZI OVADA BESLEYECEĞİZ"

Öte yandan, Üçevler köyünde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle hayvanlarını ovaya indirmek zorunda kaldığını ifade eden besici Necmettin Özdemir, "Dağda hem kar hem sis olduğu için mecburen hayvanları ovaya indiriyoruz. 5-6 ay hayvanları içeride beslemek zorundayız. Yolculuğumuz ovaya inene kadar bir gün sürüyor. Zorlu bir yolculuk oluyor. Bundan sonra kar yağıncaya kadar hayvanlarımızı ovada besleyeceğiz." dedi.

Muş'un karlı dağlarında kartpostallık görüntüler oluştu VİDEO



















